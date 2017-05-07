中油降價了 明起汽油降3角 柴油降4角公視 (2017-05-07 00:00)
中油公司從明天凌晨零點起，各式汽油價格每公升調降0.3元、各式柴油價格每公升調降0.4元，調整後，98無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升24.9元、92無鉛汽油每公升23.4元、超級柴油每公升20.9元。
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