















中油公司從明天凌晨零點起，各式汽油價格每公升調降0.3元、各式柴油價格每公升調降0.4元，調整後，98無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升24.9元、92無鉛汽油每公升23.4元、超級柴油每公升20.9元。