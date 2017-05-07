















總統蔡英文在過去選舉期間，強調支持婚姻平權，不過蔡政府就職即將屆滿一週年，但是婚姻平權的民法修正案，仍未進入二、三讀階段。下週三，5月17號是「國際不再恐同日」，民間團體將舉辦藝術特展 ，而特展宣傳活動的作家陳芳明，今天說對於蔡政府沒有將相關修法，列為優先法案，令他非常失望，他認為婚姻平權，應該被放進「前瞻計畫」的優先推動內容。作家陳芳明將筷子贈送給伴侶盟，作為「國際不再恐同日」特展的裝置藝術作品之一，而兩支筷子平行放在一起，正象徵著一個「等號」，每個人不分性別，都應享有平等的婚姻權利。==伴侶盟理事長 許秀雯==有一些反同者他們會說吃飯當然是要刀子配叉子那結婚也是要一男一女可是我們就想到說不對啊 我們台灣人吃飯其實最常用的工具 事實上是筷子那筷子也剛好是一個等號婚姻平權民法初審雖然已經通過，但尚未進入二、三讀，出席這場活動的作家陳芳明批評，總統蔡英文選前喊支持婚姻平權，但選後態度卻「推三阻四」，他直言對蔡政府失望，也強調，如果政府真要推前瞻計畫，婚姻平權才是他心目中優先應該推動的內容。==作家 陳芳明==你(蔡政府)身上背負著那麼多人民的託付然後你還發行了彩虹卡你也沒有發行其他的卡啊你也沒有什麼前瞻計畫卡 沒有啊你應該把婚姻平權也納入前瞻計畫吧這樣我就可以看出你的決心另外，作家陳芳明曾為作家林奕含的大學老師，面對媒體追問學生輕生的事件，他僅強調，林奕含是相當優秀的學生，但要等到追思會落幕之後才願意談。記者 黃怡菁 應磊奇 台北報導