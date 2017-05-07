蔡支持婚姻平權 就職週年未見法案二三讀公視 (2017-05-07 00:00)
總統蔡英文在過去選舉期間，強調支持婚姻平權，不過蔡政府就職即將屆滿一週年，但是婚姻平權的民法修正案，仍未進入二、三讀階段。下週三，5月17號是「國際不再恐同日」，民間團體將舉辦藝術特展 ，而特展宣傳活動的作家陳芳明，今天說對於蔡政府沒有將相關修法，列為優先法案，令他非常失望，他認為婚姻平權，應該被放進「前瞻計畫」的優先推動內容。
作家陳芳明將筷子贈送給伴侶盟，作為「國際不再恐同日」特展的裝置藝術作品之一，而兩支筷子平行放在一起，正象徵著一個「等號」，每個人不分性別，都應享有平等的婚姻權利。
==伴侶盟理事長 許秀雯==
有一些反同者他們會說
吃飯當然是要刀子配叉子
那結婚也是要一男一女
可是我們就想到說
不對啊 我們台灣人吃飯
其實最常用的工具 事實上是筷子
那筷子也剛好是一個等號
婚姻平權民法初審雖然已經通過，但尚未進入二、三讀，出席這場活動的作家陳芳明批評，總統蔡英文選前喊支持婚姻平權，但選後態度卻「推三阻四」，他直言對蔡政府失望，也強調，如果政府真要推前瞻計畫，婚姻平權才是他心目中優先應該推動的內容。
==作家 陳芳明==
你(蔡政府)身上背負著
那麼多人民的託付
然後你還發行了彩虹卡
你也沒有發行其他的卡啊
你也沒有什麼前瞻計畫卡 沒有啊
你應該把婚姻平權
也納入前瞻計畫吧
這樣我就可以看出你的決心
另外，作家陳芳明曾為作家林奕含的大學老師，面對媒體追問學生輕生的事件，他僅強調，林奕含是相當優秀的學生，但要等到追思會落幕之後才願意談。
記者 黃怡菁 應磊奇 台北報導
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