合法掩護非法 屏東加工廠停工.開罰公視 (2017-05-07 00:00)
屏東頭前溪的崁仔頂大排，被非法排放的廢水染成紅色，環保局追查發現是一家腸衣加工廠，用合法掩護非法，私自用豬腸提煉肝素，賣到對岸作為抗凝血劑的原料，全案除了依照水汙法開罰之外，也將以違反藥事法、擴大偵辦。
屏東縣政府人員拉黃線、貼封條，把鐵皮屋裡的氫氧化納等化學原料，以及生產機具全都查封，這家偉琪食品公司，前面廠房生產做香腸用的腸衣，後面卻加蓋鐵皮屋，做地下工廠，6日屏東市頭前溪被染紅，廢水就是來自這裡。
==屏東縣環保局長 魯台營==
發現那個紅色的殘留之外
最重要的是看到
它有一個4、50坪大的鐵皮屋
結果打開之後
就發現它的好幾個鐵桶
在那邊正在煉製一些東西
現場也有看到氫氧化鈉
這種強鹼的東西
環保局發現化學原料，是拿來浸泡豬腸，又通報衛生局和警方調查，進一步發現，業者進口大量豬腸，非法提煉成肝素，賣做抗凝血劑原料。
==屏東縣衛生局副局長 李佳芳==
我們在現場看到
它有四大盤的肝素原料 曬乾的
另外還有六大桶
大概約50公升的肝素液體
業者表示這些產品
他們都是以小三通的方式
販賣到大陸去
業者供稱，肝素全賣到大陸，沒有流入台灣，一年獲利只有50萬元，但提不出銷售證據，衛生局先依違法藥事法，將業者移送檢方擴大偵辦，並且勒令非法工廠停工，將再擇日聯合稽查前面的合法廠區。
記者 王介村 孟昭權 南部報導
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