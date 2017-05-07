















屏東頭前溪的崁仔頂大排，被非法排放的廢水染成紅色，環保局追查發現是一家腸衣加工廠，用合法掩護非法，私自用豬腸提煉肝素，賣到對岸作為抗凝血劑的原料，全案除了依照水汙法開罰之外，也將以違反藥事法、擴大偵辦。屏東縣政府人員拉黃線、貼封條，把鐵皮屋裡的氫氧化納等化學原料，以及生產機具全都查封，這家偉琪食品公司，前面廠房生產做香腸用的腸衣，後面卻加蓋鐵皮屋，做地下工廠，6日屏東市頭前溪被染紅，廢水就是來自這裡。==屏東縣環保局長 魯台營==發現那個紅色的殘留之外最重要的是看到它有一個4、50坪大的鐵皮屋結果打開之後就發現它的好幾個鐵桶在那邊正在煉製一些東西現場也有看到氫氧化鈉這種強鹼的東西環保局發現化學原料，是拿來浸泡豬腸，又通報衛生局和警方調查，進一步發現，業者進口大量豬腸，非法提煉成肝素，賣做抗凝血劑原料。==屏東縣衛生局副局長 李佳芳==我們在現場看到它有四大盤的肝素原料 曬乾的另外還有六大桶大概約50公升的肝素液體業者表示這些產品他們都是以小三通的方式販賣到大陸去業者供稱，肝素全賣到大陸，沒有流入台灣，一年獲利只有50萬元，但提不出銷售證據，衛生局先依違法藥事法，將業者移送檢方擴大偵辦，並且勒令非法工廠停工，將再擇日聯合稽查前面的合法廠區。記者 王介村 孟昭權 南部報導