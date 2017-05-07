第3戰102:91擊敗爵士 勇士系列賽3:0聽牌公視 (2017-05-07 00:00)
美國職籃NBA的季後賽，西區頭號種子勇士隊，四巨頭有三人熄火，最後靠著杜蘭特轟炸全場最高的38分，幫助勇士隊以102比91打敗了爵士，系列賽3比0聽牌。
帶著2勝0敗優勢，勇士來到鹽湖城踢館，開賽杜蘭特(Kevin Durant)就展現火燙手感，第一節狂轟13分，讓勇士取得10分領先。
只是這場比賽，勇士四巨頭只有杜蘭特，全場維持穩定發揮；另外三個人都熄火，連帶讓勇士擅長的三分外線跟著找不到準星。
爵士在第三節，一度超前取得領先，不過咖哩小子柯瑞(Stephen Curry)慢慢找回手感，和杜蘭特輪流在外線開火；柯瑞雖然三分球投11只進3球，還是攻下23分。
至於命中率超過五成的杜蘭特，轟下全場最高的38分，勇士也在第四節發動一波17比7的攻勢；終場就以102比91擊敗爵士，系列賽取得3勝0敗的絕對優勢，季後賽也累積七連勝。
記者 鄭惟仁 報導
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