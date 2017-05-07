八田與一銅像修復揭幕 賴:台日感情更好公視 (2017-05-07 00:00)
日前被斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像，已經順利修復完成，今天上午，台南市文化局跟水利會舉辦八田銅像的揭幕儀式，而八田與一的後代家屬也親自出席，並且強調台日關係不會受到影響。
在台南市長賴清德、八田與一長孫、以及日本金澤市長的共同見證之下，遭到斷頭的八田與一銅像，完成修復之後，上午正式對外亮相，近看銅像在接縫有一點點修補痕跡，但看不出色差。而特地飛來台灣的八田與一長孫八田修一致詞時，除了感謝市府迅速修復，也強調台日關係不受影響。
==八田與一長孫 八田修一==
事實上我在上個月
聽到銅像遭到破壞的時候
我心也很沉重
也覺得這是很不得了的事情
當時我第一時間
我就跟楊會長(嘉南農田水利會)
報告說 我們不會因為這樣
銅像被破壞
絕對不會損壞到台灣
跟日本之間 彼此的友誼
上個月15日，位於烏山頭水庫的八田銅像遭人蓄意鋸斷，銅像的頭遍尋不著，後來找來奇美博物館的複製品來取代、完成修復，對於外界關注，銅像受損是否傷及台日關係？台南市長賴清德表示，經過考驗的感情才是真正的感情，他相信台日感情會更好，但也強調，八田銅像是民間所有，他認為斷頭事件，無關轉型正義。
==台南市長 賴清德==
我們轉型正義 也僅止於公共空間
包括校園內 更何況我們
也沒有去破壞轉型正義
所要搬移的銅像
我們未曾破壞過任何一個銅像
如果能夠了解到這些點的話
我相信未來
不至於造成誤解跟衝突
銅像斷頭事件過後，嘉南農田水利會強調，已加裝照明、監視錄影等設備，未來也會加強銅像安全維護，防止同樣的事件再次發生。
記者 溫正衡 台南報導
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