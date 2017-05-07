















日前被斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像，已經順利修復完成，今天上午，台南市文化局跟水利會舉辦八田銅像的揭幕儀式，而八田與一的後代家屬也親自出席，並且強調台日關係不會受到影響。在台南市長賴清德、八田與一長孫、以及日本金澤市長的共同見證之下，遭到斷頭的八田與一銅像，完成修復之後，上午正式對外亮相，近看銅像在接縫有一點點修補痕跡，但看不出色差。而特地飛來台灣的八田與一長孫八田修一致詞時，除了感謝市府迅速修復，也強調台日關係不受影響。==八田與一長孫 八田修一==事實上我在上個月聽到銅像遭到破壞的時候我心也很沉重也覺得這是很不得了的事情當時我第一時間我就跟楊會長(嘉南農田水利會)報告說 我們不會因為這樣銅像被破壞絕對不會損壞到台灣跟日本之間 彼此的友誼上個月15日，位於烏山頭水庫的八田銅像遭人蓄意鋸斷，銅像的頭遍尋不著，後來找來奇美博物館的複製品來取代、完成修復，對於外界關注，銅像受損是否傷及台日關係？台南市長賴清德表示，經過考驗的感情才是真正的感情，他相信台日感情會更好，但也強調，八田銅像是民間所有，他認為斷頭事件，無關轉型正義。==台南市長 賴清德==我們轉型正義 也僅止於公共空間包括校園內 更何況我們也沒有去破壞轉型正義所要搬移的銅像我們未曾破壞過任何一個銅像如果能夠了解到這些點的話我相信未來不至於造成誤解跟衝突銅像斷頭事件過後，嘉南農田水利會強調，已加裝照明、監視錄影等設備，未來也會加強銅像安全維護，防止同樣的事件再次發生。記者 溫正衡 台南報導