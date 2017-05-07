大一新生加冕「登山王」 將爭奪挑戰未登峰資格北京新浪網 (2017-05-07 14:10)
中新網北京5月7日電(湯琪)6日下午，「勇闖天涯挑戰未登峰」北京區決賽落下帷幕，來自中國農業大學的大一新生歐爾鑫加冕當天的「登山王」，體檢合格后，他將進入全國總決賽。
選手在比賽中。
當天的比賽在北京門頭溝區的妙峰山景區進行，有30名大學生參賽，共分為兩部分賽程。第一部分為定向越野熱身賽，30名學生通過抽籤分為5組，以組為單位進行挑戰。
主辦方介紹，此部分主要測試參賽者的耐力、方向辨識力和團隊協作能力，最終按照團隊到達的先後順序，評出小組賽第一名的優勝團隊。
第二部分則為登山競速賽，學生們以個人為單位，向妙峰山頂峰衝刺，按照個人成績進行排位，成績最高的一名學生，成為北京區冠軍。
歐爾鑫摘得冠軍。
最終，來自中國農業大學的大一新生歐爾鑫摘得冠軍，體檢合格后，他將進入「挑戰未登峰」的隊伍。
歐爾鑫在接受採訪時表示，感謝同學的鼓勵和幫助，在全國總決賽里，他會繼續努力，堅持不懈，挑戰自我，繼續發揚勇闖精神。
記者獲悉，此後的總決賽將有來自全國各個賽區的二十余名大學生參加，他們都是中國大學生戶外運動的愛好者，具備優良的身體素質、戶外活動專業知識，以及契而不舍的毅力。
在未來的十幾天里，這些大學生將進行系統的訓練和備戰，為挑戰未登峰做最後的準備。
據了解，由華潤雪花啤酒主辦的「雪花勇闖天涯」系列活動已進入第13年，2014年起，每一年都有一座未登峰被勇士們挑戰。
2017年「雪花勇闖天涯挑戰未登峰」總決賽將在5月25日至6月5日進行。(完)
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