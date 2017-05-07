5月7日，在中超聯賽第8輪的比賽中，河北華夏幸福隊客場對陣北京國安隊，結果華夏幸福隊在先失一球的情況下連扳4球，客場以4-1大勝對手，取得了開賽后的第一場客場勝利。

比賽結束后，華夏幸福隊主教練佩萊格里尼在點評比賽時首先表示：我們打出了一場非常精彩的比賽，特別是在開場后就0-1落後的情況下，但失球后我們冷靜保持了賽前的戰術部署，這是我們能夠取勝的主要原因。我們面對的是一支強大對手，他們過去幾場比賽火力非常強大，但我們同樣也非常自信，我們有實力與他們抗衡。對方給我們左路造成了非常大的壓力，所幸兩個有威脅進攻沒有進球，後來我們打入了4個球，對於今天的進攻我非常滿意，比賽中對手出現了一些傷病，他們不太走運，但我覺得北京國安還是爭冠集團中的一個有實力球隊。

對於客場首勝，佩工表示：這是我們第一個客場比賽勝利，前三個客場就應當取得，前兩場平局中顯得有一些不太走運，我們今天避免了像上海客場那樣低級的失誤。我們今年引進了一些新的球員，所以每場比賽都在不斷的進步，下一場將在客場對陣廣州富力，前9輪比賽我們有6個客場，這樣的賽程實際上對我們非常不利。

阿洛在進球后，在替補席慶祝的時候向佩帥做出了一個「飛腳」的動作，對此佩帥也開玩笑地說到：我會給他一個重罰，這個動作非常「危險」。當然，我非常了解阿洛，他是非常高興才做出了這樣的舉動。

本場比賽拉維奇有4次助攻，談到這名阿根廷外援的表現，佩帥直言：幾周前我就與拉維奇有過談話，希望他在進攻中承擔更多的責任，今天他的表現非常出色。

華夏幸福今天陣容變化較大，對此佩工也表示：今天我們不得不對陣容進行調整，尹鴻博、張呈棟都不能出場，他們的缺陣需要新的球員承擔更多責任，李行今天起到了這樣的作用。足協杯上我特意向他解釋了為什麼不能出場太多，因為我們需要他參加這場比賽，今天他的表現非常出色。外援的新政，我們必須從隊中5名外援選出3人，金周榮雖然之前打得比賽較少，但他今天的狀態非常不錯。（袁野）