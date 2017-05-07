阿森納vs曼聯首發：馬塔復出 19歲小將處子秀北京新浪網 (2017-05-07 22:08)
日期:5月7日23:00(英國當地時間16:00)，2016/17賽季英超第36輪一場焦點戰在酋長球場展開爭奪，阿森納主場對陣曼聯。
阿森納在雙方近20次交鋒中僅勝3場，曼聯其餘17戰取得12勝5平。曼聯近8次客戰阿森納取得4勝2平2負。雙方英超歷史交鋒49場，曼聯22勝15平12負佔據上風，其中客場7勝8平9負。雙方歷史交鋒224場，曼聯94勝50平80負稍佔上風。曼聯輪換8人，僅有達米安、埃雷拉和姆希塔良繼續首發，馬塔傷愈復出，19歲小將圖安澤貝首次在英超中出場。阿森納僅用維爾貝克和霍爾丁輪換出場。
阿森納(3-4-2-1)：33-切赫；16-霍爾丁，6-科斯切爾尼，18-蒙雷亞爾；15-張伯倫，8-拉姆塞，29-扎卡，3-吉布斯；11-厄齊爾，7-桑切斯；23-維爾貝克
替補：奧斯皮納，加布里埃爾，貝萊林，科奎林，伊沃比，沃爾科特，吉魯
曼聯(4-2-3-1）：1-德赫亞；38-圖安澤貝，4-瓊斯，12-斯馬林，36-達米安；21-埃雷拉，16-卡里克；8-馬塔，22-姆希塔良，11-馬夏爾；10-魯尼
替補：羅梅羅，拜利，布林德，林加德，麥克托米奈，博格巴，拉什福德
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