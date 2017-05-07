中華職棒／對手質疑偷暗號 洪總震怒：三人成虎NOWnews今日新聞 (2017-05-07 21:30)
「偷暗號事件」仍持續延燒，在昨天雙方球員互相叫囂後，現在戰火蔓延到總教練身上，Lamigo桃猿總教練洪一中針對統一獅總教練黃甘霖賽前所說的言論表示，根本就沒有偷看暗號這回事，希望對方不要在亂講，畢竟三人成虎，謊話講久了也會變真的。
統一獅總教練黃甘霖賽前表示，桃猿在主場的小動作本來就多，如果今天再有這個些事情，己方可能會有動作上的警告，而洪總顯然對他這番話不以為然。
「不想挑口水，但這是根本沒有的事。」賽後洪總說，統一輸球應該去檢討自己，而不要把事情都怪到別隊身上，這樣才會有進步。
事實上，雙方結怨不是從昨天開始，根據蔗總的說法，他認為其實在5日布魯斯先發時，就有跟自己反應過這樣的事情，因此今天狄馬克才會發飆。
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