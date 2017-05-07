▲《超級夜總會》三度攻蛋，左起許效舜、苗可麗 、夏川里美、蔡小虎、澎恰恰。（圖／三立，2017.05.07）

由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的《超級夜總會》三度搬上小巨蛋，澎恰恰笑說，平時沒有攻蛋機會，今年將賣力「舞動」全場，還特別邀請到日本「心靈歌姬」夏川里美，第一次站上小巨蛋的她，將與「豬肉王子」蔡小虎合唱〈雨夜花〉台語版。

《超級夜總會》三度攻蛋，主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗將以精彩的歌舞秀開場，勢必high翻小巨蛋，除此之外，今年邀請「心靈歌姬」夏川里美、蔡小虎、詹雅雯、陳盈潔、沈文程、王彩樺、楊繡惠、楊烈、趙駿亞、韓瑜、李燕、陳珮騏、臧芮軒、亮哲、黃文星、張秀卿、陳隨意、江志豐等多組大咖藝人共同參與演出。

第一次登上小巨蛋舞台的夏川里美，將用台語和蔡小虎合唱〈雨夜花〉，蔡小虎則是唱日語版，才一剛說完，許效舜毛遂自薦表示會唱英文版，沒想到卻被苗可麗虧，「你是本壘板吧（指臉型）！」

澎恰恰也會與夏川里美對唱經典之作〈淚光閃閃〉，他還將詞重新寫成台語版的〈天星的淚珠〉，對夏川里美說，「如果覺得好聽可以把版權買回去。」讓苗可麗聽不下去，「還順便做起生意來了。」再度惹得現場哄堂大笑。