郭嚴文開轟反彈打中車 林泓育有經驗中央社 (2017-05-07 22:10)
Lamigo桃猿隊二壘手郭嚴文（圖）7日在主場敲出本季第4支全壘打，反彈打中廠商提供的車子，同場開轟的4棒林泓育去年也有類似經驗，結論都是「反彈不算」。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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