統一獅江辰晏先發對桃猿吞敗投中央社 (2017-05-07 22:10)
中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，統一派出江辰晏（圖）擔任先發投手。主投3.2局失3分自責分，吞下敗戰。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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