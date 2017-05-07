桃猿道恩斯先發勝統一獅（3）中央社 (2017-05-07 22:10)
中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，桃猿派出道恩斯（Darin Downs）（左）擔任先發投手。主投6.1局失1分自責分，送出8次三振，2次四壞保送，率領球隊獲勝，並拿下單場MVP。捕手黃浩然（右）與道恩斯握手致意。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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