全國排球賽 桃園Subber摘社男冠軍中央社 (2017-05-07 22:10)
為期3天的澎湖「主委盃」全國排球錦標賽，7日晚間閉幕，來自桃園的Subber與外縣市結合的偉眾資訊同台，分別以全勝之姿，勇奪社男和社女組的冠軍。中央社 106年5月7日
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上一則：桃猿橫掃統一獅奪3連勝（2）
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