對手影射偷暗號 洪一中嚴正駁斥中央社 (2017-05-07 22:10)
中職Lamigo桃猿隊7日在主場5比2擊敗統一獅，率先拿下20勝，不過總教練洪一中（前中）賽後板起臉孔，反駁對手有關「偷暗號」的指控，「沒有的事情講到變成真的」。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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上一則：桃猿橫掃統一獅奪3連勝（2）
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