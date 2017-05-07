桃猿橫掃統一獅奪3連勝（2）中央社 (2017-05-07 22:10)
中華職棒7日在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與統一7-ELEVEn獅隊的賽事，桃猿最終以5比2擊敗統一，系列賽橫掃統一，拿下3連勝。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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