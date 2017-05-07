桃猿林泓育2分砲（3）中央社 (2017-05-07 22:10)
中職Lamigo桃猿隊7日在桃園主場5比2擊敗統一獅，率先拿下20勝，4局下林泓育（中）敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點，一棒逆轉比數，打下勝利打點。中央社記者張新偉攝 106年5月7日
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