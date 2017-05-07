澳洲鮭魚氾濫 陸網民：別吃丹麥生蠔了中央社 (2017-05-07 21:39)
（中央社台北2017年5月7日電）繼丹麥為生蠔入侵而煩惱之際，澳洲的野生鮭魚如今氾濫，中國大陸網民因此轉移目標，今天改稱「別去丹麥吃生蠔了，救救澳洲的三文魚吧（鮭魚）！」
丹麥生蠔數量眾多，影響生態，首相拉斯穆森日前訪問中國大陸，2日首度回應外界熱議的丹麥生蠔時說，非常歡迎中國大陸遊客到丹麥品嘗生蠔。
中國大陸網民回應拉斯穆森的邀約，在網上準備以超過1000種方法「消滅」丹麥生蠔。
除了丹麥生蠔數量大增影響生態之外，澳洲野生鮭魚也氾濫。中國大陸微信圈7日熱議，大家都去丹麥吃生蠔了，誰來救救土澳（澳洲）的三文魚啊？
原來澳洲西部有個海灣叫巴里海濱（Parry Beach），每年4、5月盛產鮭魚，有多達3000噸的野生鮭魚順著海水沖上岸。
不過，當地廚師培訓的時候用的都是養殖鮭魚，碰到這種野味，完全不知道怎麼處理。且這種野生鮭魚腥味較重，食客並不愛吃。
在驚呼「澳洲野生鮭氾濫的原因竟然是不會做」下，中國大陸網民紛紛提出醬燒鮭魚、鮭魚刺身軟奶酪、鮭魚蒸豆腐、香蒜奶油煎鮭魚、茄汁鮭魚、鮭魚金針菇卷等料理，還說「出發吧，消滅澳洲野生鮭」。
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