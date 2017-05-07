宋逸民、陳維齡遠赴法國拍攝廣告 不捨愛女出門上演十八相送Wow!NEWS新聞網 (2017-05-07 18:44)
陳維齡瘦身有成後代言接不完，近日更和宋逸民遠赴法國拍攝保養品及瘦身產品廣告，兩人第一次離開兩歲的喬妹，出發前都相當依依不捨，尤其愛女成癡的宋逸民，更是在出發前上演十八相送戲碼，原本12天的行程也在宋逸民的要求下改為7天，就是無法離開女兒太久。
陳維齡產後兩年因餵母乳的關係一直維持豐腴身材，直到喬妹斷奶，宋逸民嚴格督促陪伴陳維齡一口氣在四個月內瘦身18公斤，復出螢光幕讓大家為之驚豔，代言也一個接著一個來，現在夫妻倆更遠赴法國共同拍攝新一波的瘦身產品和保養品廣告。
法國是許多人夢寐以求的旅遊勝地，但陳維齡說，因為有一個「女兒控」無法離開女兒太久，讓行程從12天縮短到7天，壓縮拍攝工作時間的情況下，恐怕很難好好的感受巴黎。宋逸民說，自從喬妹出生後，兩人就不曾同時離開家工作，上次自己赴美工作就無法忍受思女之苦，更何況是夫妻一同赴法拍攝代言廣告，而現在是小朋友最黏父母的時期，本來想讓喬妹同行，但長時間的航程和時差，也擔心小朋友會受不了，因此作罷，但也已經跟女兒約好要每天以通訊軟體視訊通話，一解思念之情。
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