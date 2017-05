集結8大天后共同為國際不再恐同日發聲的歌曲《WE ARE ONE》,引爆各界對同志人權的關注,這首單曲將限量1000張在「正視 不再恐同特展」義賣,國際天后蔡依林(Jolin)超級任務正式曝光,原來她為《WE ARE ONE》單曲CD親手繪製了封面,這張畫作取名為「你」,Jolin解說了這幅畫的意涵:「用異樣的眼光看別人,扭曲別人的真實模樣,反射的是你內在的靈魂,也是扭曲的!你,可以決定成為什麼樣子的你!」Jolin的畫作意義非凡,天后更是愛心滿點,將「你」畫作無酬捐贈給限量1千張的《WE ARE ONE》單曲CD做為封面,而Jolin簽名的畫作也在現場競標義賣。「正視」2017國際不再恐同日特展」將由5/11-5/18在華山1914文創園區 中4B米酒作業廠2F演講廳展出。

此外,華山展場也將特別展出曲家瑞教授所繪的200公分巨幅畫作,這幅畫名為「自畫像」,曲教授也跟大家分享了創作意涵,「我的外表看似正常 符合社會期待 內在是一個 被大眾認知為作風怪異 偏離常軌的自己 這兩個我密不可分 同一個身體裡和諧共存 從不認為 一個比另一個邪惡醜陋 她們是一樣的良善美麗 很多時候 讓我們害怕的不是別人 而是心中也有一個這樣的自己」曲家瑞希望藉由這幅畫讓同志找到自己,也喚醒台灣社會可以允許人們活得「像一個同志」!



