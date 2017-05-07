正視國際不再恐同日 蔡依林無酬為單曲親手繪製封面Wow!NEWS新聞網 (2017-05-07 18:47)
集結8大天后共同為國際不再恐同日發聲的歌曲《WE ARE ONE》，引爆各界對同志人權的關注，這首單曲將限量1000張在「正視 不再恐同特展」義賣，國際天后蔡依林（Jolin）超級任務正式曝光，原來她為《WE ARE ONE》單曲CD親手繪製了封面，這張畫作取名為「你」，Jolin解說了這幅畫的意涵：「用異樣的眼光看別人，扭曲別人的真實模樣，反射的是你內在的靈魂，也是扭曲的！你，可以決定成為什麼樣子的你！」Jolin的畫作意義非凡，天后更是愛心滿點，將「你」畫作無酬捐贈給限量1千張的《WE ARE ONE》單曲CD做為封面，而Jolin簽名的畫作也在現場競標義賣。「正視」2017國際不再恐同日特展」將由5/11-5/18在華山1914文創園區 中4B米酒作業廠2F演講廳展出。
此外，華山展場也將特別展出曲家瑞教授所繪的200公分巨幅畫作，這幅畫名為「自畫像」，曲教授也跟大家分享了創作意涵，「我的外表看似正常 符合社會期待 內在是一個 被大眾認知為作風怪異 偏離常軌的自己 這兩個我密不可分 同一個身體裡和諧共存 從不認為 一個比另一個邪惡醜陋 她們是一樣的良善美麗 很多時候 讓我們害怕的不是別人 而是心中也有一個這樣的自己」曲家瑞希望藉由這幅畫讓同志找到自己，也喚醒台灣社會可以允許人們活得「像一個同志」！
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