陳彥允簽唱會如願以償 這輩子最愛大師兄畢書盡Wow!NEWS新聞網 (2017-05-07 18:53)
睽違三年才發行第二張全創作專輯『極樂世界』的陳彥允，今天舉行了最後一場台北簽唱會。從4月發片到現在，除了鬼才創作及好身材得到熱烈評論外，師兄畢書盡積欠的PS4也是大家所關心的議題。今天遠在北京工作的畢書盡特地錄製一段VCR對師弟喊話，除了斥責師弟為何讓家醜外揚外，也拿著大家期待已久的PS4跟彥允嗆聲要他自己飛去北京找他拿，彥允一看到期待已久的PS4時，立刻開玩笑的跟工作人員說他可不可以不簽了直接飛去找師兄，最後在他不知情的狀況下，工作人員拿著PS4上台，讓他大喊這輩子最愛的就是大師兄畢書盡了。事後畢書盡連線工作人員表示，除了送給弟弟PS4外，還加碼多送一隻遊戲搖桿，小小ㄉㄧㄤ了師弟說不要再『DIY自己玩』了，多送你一個讓你跟你的夢中情人一起玩。
聊到宣傳期至今感覺如何？彥允說『極樂世界』這張專輯是由他自己本身的個人特性而誕生出來的專輯，因為個性的多變而賦予歌曲多元化的生命，很謝謝老闆 李亞明 先生給了他非常大的空間，還稱它為老鷹音樂的『音樂鬼才』，睽違三年再次跟大家分享他的音樂創作是一件興奮的事情，但不知道是不是太久沒有一個人面對媒體，現在不管去到哪裡宣傳，大家都不會忘記他的好身材，每個人都想要摸一下看一下，甚至有口味重一點的主持人還會慫恿他當場脫，讓他羞澀的說我不要變成脫星啦，請大家手下留情。
被問到最新主打歌『夢中情人』的MV，陳彥允毫不猶豫的說謝謝黃中平大導演，因為每次看別人MV裡有女主角都覺得羨慕，這次導演不但找了一個氣質非凡的女主角外，還安排了許多擁抱親吻的橋段，甚至還有大家愛看的床戲，讓他覺得『終於換到我了』，經紀人在旁邊補充，當時一個親吻的鏡頭至少親了有20次，讓工作人員不禁懷疑是不是陳彥允偷塞錢給導演，彥允馬上反駁說是導演要求完美需要很多的鏡位啦。
演藝圈好人緣的他，除了家人全都到場外，好友鍾承翰也神秘現身讓陳彥允嚇一大跳，感情好的他們直接在台上互摸胸肌，讓台下歌迷直呼好羨慕。
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