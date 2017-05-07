《掠食》自發售反響非常不錯，玩家們給出了非常積極的評價，目前Steam上的好評率為90%，而我們也好久沒有看到這樣一款素質出色的作品了。不過這款遊戲此前並沒有送給媒體進行提前評測，而它究竟值不值得買呢？Gameranx就為大家帶來了這個問題的答案。中文字幕由遊民星空字幕組提供。

《掠食》剁手指南：



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雖然這是一款第一人稱射擊類遊戲，但《掠食》的戰鬥系統仍然把大部分的重心放在了如何利用武器和技能組合上，這也讓遊戲更像是RPG而非單純的射擊類遊戲。同時遊戲前期其實會讓不少玩家感覺到失望，但隨著遊戲流程推進，玩家們還是能夠體會到遊戲中不同玩法帶來的樂趣。



同時《掠食》也帶有一些恐怖的氣息，因為補給品有限，玩家們在使用武器和工具時都需要精確計算。同時因為敵人中的「模仿者」會變化為場景中的小物品，玩家們在每個場景中都需要小心翼翼，即使隨著等級增加變得更強，也不能夠放鬆警惕。



《掠食》這款遊戲充滿了自己獨特的氣息，雖然有些地方看起來的確很像《羞辱2》和《殺出重圍》，但遊戲本身卻頗有《生化奇兵》以及《半條命》的神韻。大家覺得這款遊戲怎麼樣呢？自己在遊戲中有哪些奇妙的經歷呢？在評論中和大家一起分享自己的經歷吧。



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