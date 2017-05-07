陸2017餐飲業收入 上看17兆元中央社 (2017-05-07 20:45)
（中央社台北7日電）中國烹飪協會會長姜俊賢6日說，今年第1季，中國大陸餐飲業總收入為人民幣9196億元，較2016年同期成長10.8%。預測今年全年可望達到3.9兆元（新台幣約17兆元）。
中新社報導，由中國烹飪協會主辦的第11屆「中國餐飲產業發展大會」6日在北京舉行，姜俊賢在會上發表相關報告時，作上述表示。
這份報告指出，在2016年，中國大陸前100大餐飲企業的總營收為2181.7億元，較2015年成長7.4%；而進入前100大的門檻，較2015年提高0.7%。至於營收前500大的餐飲門市總營收，也較2015年成長8.6%。
報告說，2016年中國大陸餐飲前100大企業和前500大門市中，快餐、火鍋、餐館飯店仍居主流，但快餐尚未完全擺脫下滑頹勢。而休閒餐飲極具發展空間。
此外，2016年中國大陸餐飲前100大企業分布在21個省區。其中，上海、北京、重慶三市擁有前100大企業的數量和營收，都居全國前3名。
至於前500大餐飲門市則分布在25個省區，其中6成集中在北京、上海、江蘇、山東等4個省區。1060507
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