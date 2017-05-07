？ ？橙色頭髮是一種非常有活力的發色，但是在現實中基本上是見不到的，除非是有特殊的愛好或者工作需要。但是在動漫中卻是經常出現，擁有這種發色的人往往非常有活力，也非常的有特點。他們有著逗比、溫柔、激情等各種性格，每一種都會給人留下深刻的印象。今天小編就來為大家介紹一些擁有橙色頭髮的男性角色，我們一起來看看都有誰吧！

？ ？今天小編就來為大家介紹一些擁有橙色頭髮的男性角色，我們一起來看看都有誰吧！

？ ？1：黑崎一護（《死神/境·界》，聲優：森田成一）

？ ？黑崎一護是《死神/境·界》的男主角，他擁有一頭天生的橙色頭髮。這種頭髮的顏色十分怪異，所以從小他就被周圍的人視為「異類」。而且他總是散發出「不爽」的氣息，看起來特別凶，所以一直有傳言說他是不良少年。而黑崎一護恰好又很擅長打架，因為從小學習空手道，黑崎一護打架的實力很強，而且在家裡還成天有用拳頭教育他的老爹在，不想擅長打架都不行。這更佐證了同學們的認知，認為他是個可怕的不良少年。

？ ？然而，黑崎一護其實是個好學生，考試成績還是全年級第18。雖然打架實力強，但他也沒有利用這點去欺負別人。但是，要說他是否是「異類」，那麼黑崎一護還真的很「異類」，因為他能「看到」一些別人看不到的東西。

？ ？比如某天，幾個不良少年想踢走放在街頭的供品，黑崎看到了，直接把這幾人揍了一頓，因為車禍的死者——小女孩的靈體就在旁邊哭！這幾個小混混不但被打得夠嗆，還嚇得半死，估計一時半會兒不會再想幹壞事了……

？ ？黑崎一家人都多多少少有點靈能力，但是一護是他們中最強的一個，能看到清晰的靈體，也能與它們交流。他在很長一段時間里都不知道自己的這種特別的體質其實是遺傳自父母，他的父親黑崎一心出身於屍魂界前四大貴族之一的志波家族，也是前任護廷十三隊十番隊隊長，母親則是滅卻師。

？ ？2：緋村劍心（《浪客劍心》，聲優：涼風真世）

？ ？緋村劍心是《浪客劍心》的男主角，在設定中他的頭髮是偏紅色的，但是大多數時候看起來都是橙色。除了頭髮顏色之外，緋村劍心的外表也十分有特點，他的臉頰上有一個十分明顯的十字傷痕。

？ ？緋村劍心是幕末時代維新派的劊子手，人稱「拔刀齋」。進入明治時代以後，他立志不再殺人，因此使用一把不容易傷人的「逆刃刀」遊走四方。「逆刃刀」是指刀刃在刀背的位置，所以平時戰鬥時他會使用刀背，這樣就不容易傷人。不過，即使是使用這樣特別的武器，劍心的戰鬥實力也是十分強大的。

？ ？緋村劍心的原型來自於日本歷史上著名的「人斬（劊子手）」河上彥齋。據稱他是一位身材矮小，皮膚白皙的人，初次見面的人會誤會他是女性、還有一種說法稱他會使用非常特別的劍術，擅長單膝跪在地面上使用逆袈裟斬，直接把對方劈開。

？ ？3：日向翔陽（《排球少年》，聲優：村瀨步）

？ ？日向翔陽是熱血運動漫畫《排球少年》的男主角，他擁有一頭橙色的頭髮，顏色像小太陽一樣溫暖。而他的個性也像小太陽一樣，溫暖、熱情、開朗。

？ ？日向翔陽是烏野高中排球部的副攻手，他的身材十分矮小，只有163公分，在排手選手中算是很沒有先天優勢的。但是，他卻有天生的卓越彈跳能力，反應十分快，運動神經也很好，體力也很不錯，因此可以彌補他的身體缺點。

？ ？日向翔陽小時候偶然在街頭看到了店鋪里的電視上播放的「春季高中排球大賽」，其中，烏野高中有一位身材雖然矮小，但實力十分強大的選手，他被主持人稱為「小巨人」。他的英姿在從小就身材矮小的日向翔陽心中留下了深刻的印象。於是，在升上初中以後，日向翔陽就加入排球社，成為雪之丘中學三年級的排球社主將。

？ ？雖說是主將，但根本沒有其他的隊員。在初中的大部分時間中，日向翔陽總是自己一個人練習，初三的時候終於有三個新生加入，他又拽上兩個好友當外援，這才第一次參加正式的排球比賽……也是他的第一次比賽。但是，在比賽中，他遇到了擁有壓倒性實力的強大對手……影山飛雄，他發誓一定要打敗他！

？ ？然而，在進入憧憬的「小巨人」所在的烏野高中以後，他卻在排球部遇到了影山飛雄！昔日的敵人成為戰友，這種複雜的心境轉換對於個性直率的日向翔陽來說是難做到的。而影山飛雄的個性也十分固執，於是兩人一見面就吵了起來，而這也是他們遇到的第一個考驗……

？ ？4：神宮寺蓮（《歌之王子殿下》，聲優：諏訪部順一）

？ ？神宮寺蓮是人氣動畫《歌之王子殿下》中的角色，他擁有橘色中長髮和藍色的眼睛，長相十分英俊，個性自由奔放、玩世不恭。這樣的花花公子型的帥哥，很多妹子都把持不住！

？ ？神宮寺蓮是早乙女學園S班偶像科的學生，在學校中擁有十分高的人氣，擅長的樂器是薩克斯。他是神宮寺財團的三男，因為哥哥命令要為神宮寺財閥打響名號而進入早乙女學園，把青梅竹馬的聖川真鬥視為競爭對手。

？ ？雖然出身顯赫，但是神宮寺蓮的童年卻很痛苦。他的母親曾經是一位十分有人氣的偶像，在事業如日中天時出嫁。然而，母親卻在生下蓮之後去世，父親因為太悲傷而性格大變，甚至懷疑神宮寺蓮是其他人的孩子，從小就對蓮冷眼相看、十分嚴厲。蓮也因此十分孤獨。

？ ？這種外表花花公子的帥哥其實內心孤獨，有著痛苦的過去，而且其實很重感情，這樣的設定更是讓妹子們把持不住了。

？ ？5：海涅·威斯藤夫魯斯（《機動戰士高達SEED DESTINY》，聲優：西川貴教）

？ ？海涅·威斯藤夫魯是《機動戰士高達SEED Destiny》中的角色，他隸屬於ZAFT的FAITH部隊，是在歐亞西部戰線持續孤軍作戰的的王牌機師。他的個性格開朗、樂觀、積極，不看重地位和階級，對下屬非常好，很會照顧他人。

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？ ？從學生時代起海涅就被認為是十分有前景的駕駛員，他也沒有辜負眾望，駕駛橙色塗裝的扎古幻影馳騁在無數重要戰場。在地球聯合與ZAFT的第二次戰爭中身處在ZAFT軍的最前線，新大戰開戰後他也奮鬥在最前線，戰果無數。

？ ？6：草摩夾（《水果籃子》，聲優：關智一）

？ ？草摩夾是《水果籃子》的男主角，他擁有一頭橙色的頭髮。他住在紫吳家中，因為被貓妖附身，所以只要和異性有接觸就會變成貓。而平時他感情起伏激烈的時候頭上也會出現貓耳，十分可愛。

？ ？他的個性十分急躁，直接，喜歡用拳頭解決任何事情。他也喜歡格鬥，有什麼看不順眼的東西就會難以忍受。但他本質上其實是一個單純善良的好少年，朋友也很多。最不喜歡下雨，一下雨身體狀況就不好。

？ ？因為貓和老鼠是天敵，所以草摩夾視草摩由希為勁敵、他每天都在努力鍛煉，希望可以打敗由希，然而一直失敗……身為一隻貓，總是打不過老鼠，相信草摩夾的挫敗感不是一般人能懂的。

？ ？7：拉比（《驅魔少年》，聲優：鈴村健一，花江夏樹）

？ ？拉比是《驅魔少年》的主角，黑色教團的除魔師，隸屬庫羅斯搜索部隊，同時也是書翁的繼承者，見習書翁。

？ ？拉比的個性看似輕佻，擅長活躍氣氛，喜歡給別人起外號，能瞬間跟別人打成一片，性格還很逗比。但其實上他其實是挺認真的人，頭腦也很不錯，遇事觀察仔細，洞察力強。他的內心中也有孤獨的一面，因為從小的時候起就目睹了太多的戰爭和殺戮，他的個性中也有冷漠的一面。因為是記錄者，他擁有超強的記錄能力，只要看過一次的事物連細微的部分都記得很清晰，絕對不會忘記。

？ ？「拉比」其實是一個假名字，身為記錄者的他每離開一個記錄地便會更換名字，拉比已經是第49個名字了。

？ ？8：音無結弦（《Angel Beats!》，聲優：神谷浩史）

？ ？音無結弦是《Angel Beats!》的男主角，他是一個個性很溫柔、擅長照顧別人的人。他曾有一個妹妹音無初音，但是卻死於一種絕症。因此，音無結弦決定努力學習成為一名醫生救治其他人。然而，他在前往大學聯考的路上遭遇事故，他忘我地幫忙救助傷員，自己卻因為受重傷而沒有得到救治而死亡。不過，在進入死後世界之後，這個故事才剛剛開始。

？ ？剛進入死後世界戰線的時候，他完全不了解任何武器設備。他努力練習槍法，與團隊小夥伴一起度過重重危機。

？ ？9：Feliciano Vargas/義大利（《黑塔利亞》，聲優：浪川大輔、幼年：金田秋）

？ ？這位頭上有呆毛，臉上一臉呆相，無論怎麼看都特別呆的男生是《黑塔利亞》的男主角Feliciano Vargas，也是義大利的國家擬人形象。他在作品中是一個十分呆萌，十分弱的角色，最愛藝術和美食，擅長畫畫、製作點心、唱歌和服裝設計。但是戰鬥力超級弱，性格脫線，陽光，愛哭，弔兒郎當，最擅長的就是當一個豬隊友。在戰鬥的時候專業量產白旗。

？ ？今天小編為大家介紹了一些橙色頭髮的男性角色，不知其中有沒有大家喜歡的角色呢？歡迎在留言中寫出你喜歡的角色，也歡迎補充更多的橙發男角色跟大家一起分享哦！？