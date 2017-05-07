？ ？一個人的成長要經歷許多階段，每個階段要學習的東西都不相同。勇氣、信念、執著等等都是你要學的，當然最重要的是要學會承擔責任。下面這十部電影完美的詮釋了你一生需要學會的東西，看完你就知道怎樣做一個真正的男人了！

？ ？恩怨-《教父》

？ ？《教父》是由弗朗西斯·福特·科波拉執導，馬龍·白蘭度、阿爾·帕西諾等主演的黑幫電影，於1972年3月24日在美國上映。這部電影被譽為男人的聖經！

？ ？善惡的界限被優雅、溫馨、仁慈、家庭所模糊。和家人在一起，你才是真正的男人！

？ ？才華-《美麗人生》

？ ？《美麗人生》是一部由羅伯托·貝尼尼執導，羅伯托·貝尼尼、尼可萊塔·布拉斯基、喬治·坎塔里尼等人主演的劇情片。1997年12月20日，該片在義大利上映。

？ ？男主也許不像你想的好看，剛開始看你可能認為他老奸巨猾，可是越往後看你會知道一個男人，一個好爸爸，是需要多少美好的品質！

？ ？哲思-《第七封印》

？ ？《第七封印》是由英格瑪·伯格曼執導，馬克斯·馮·西多、本特·埃切羅特主演的奇幻電影，於1957年2月16日在瑞典上映。該片講述了理想主義的騎士布洛克在戰爭結束之後，與他的同伴們在蔓延瘟疫的歐洲大陸上艱難生活的故事。

？ ？人生-《美國往事》

？ ？《美國往事》是一部由瑟吉歐·萊昂執導，羅伯特·德尼羅、詹姆斯·伍茲、伊麗莎白·麥戈文、塔斯黛·韋爾德等人主演的劇情片。講述了主人公「麵條」從懵懂少年成長為大佬的歷程，同時也展現了美國從20世紀20年代到60年代的黑幫史。

？ ？影片有一個男人在這個世界上所能遇到的一切。友情、愛情、夢想、責任、衝突。

？ ？痛苦-《現代啟示錄》

？ ？《現代啟示錄》是一部以越戰為背景的影片，由弗朗西斯·福特·科波拉導演，馬丁·辛、馬龍·白蘭度、羅伯特·杜瓦主演。影片於1979年8月15日美國上映。

？ ？該片表面上在講戰爭，但在所有著名的戰爭片中，它可能是「升華」程度最高的一部。戰爭是一種秩序的破壞，世界上最可悲最痛苦的事莫過於戰爭。

？ ？愛情-《羅馬假日》

？ ？《羅馬假日》（Roman Holiday）是1953年由美國派拉蒙公司拍攝的浪漫愛情片，故事講述了一位歐洲某公國的公主與一個美國記者之間在義大利羅馬一天之內發生的浪漫故事。

？ ？人一生會遇到很多人，可我們期待的是那個讓你心靈通透，和你心意相通的人。而你要做的就是努力讓自己更好，去珍惜來之不易的禮物。

？ ？勇氣-《勇敢的心》

？ ？《勇敢的心》是派拉蒙影業公司出品的戰爭片，由梅爾·吉布森執導，梅爾·吉布森、蘇菲·瑪索、凱瑟琳·麥克馬克等主演。影片以13-14世紀英格蘭的宮廷政治為背景，以戰爭為核心，講述了蘇格蘭起義領袖威廉·華萊士與英格蘭統治者不屈不撓鬥爭的故事。

？ ？那對戰鬥的無所畏懼，那對自己心愛的人的不顧一切。有了這份勇氣做什麼事都勢如破竹。

？ ？執著-《阿甘正傳》

？ ？《阿甘正傳》是由羅伯特·澤米吉斯執導的電影，由湯姆·漢克斯、羅賓·懷特等人主演，於1994年7月6日在美國上映。電影改編自美國作家溫斯頓·格盧姆於1986年出版的同名小說，描繪了先天智障的小鎮男孩福瑞斯特·甘自強不息，最終「傻人有傻福」地得到上天眷顧，在多個領域創造奇迹的勵志故事。

？ ？媽媽說，生活就像一盒巧克力，你永遠不知道下一個是什麼味道，但是對生活對理想的執著，會讓你活的不一樣！

？ ？信念-《肖申克的救贖》

？ ？《肖申克的救贖》（The Shawshank Redemption）是由弗蘭克·達拉邦特執導，蒂姆·羅賓斯、摩根·弗里曼等主演。該片改編自斯蒂芬·金《四季奇譚》中收錄的同名小說，該片中涵蓋全片的主題是「希望」，全片透過監獄這一強制剝奪自由、高度強調紀律的特殊背景來展現作為個體的人對「時間流逝、環境改造」的恐懼。

？ ？有一種鳥兒是永遠也關不住的，因為它的每片羽翼上都沾滿了自由的光輝。在什麼情況下都要飽有信念！

？ ？責任-《辛德勒的名單》

？ ？有些事也許做不到，但你要去做，這就是責任。影片再現了德國企業家奧斯卡·辛德勒與其夫人埃米莉·辛德勒在第二次世界大戰期間傾家蕩產保護了1200餘名猶太人免遭法西斯殺害的真實歷史事件 。