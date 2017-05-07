▲5000多名粉絲，在現場為左左右右（前排中）齊唱生日快樂歌。（圖／好朋友工作室，2017.05.07）

堪稱是「小朋友界天團」的左左右右，6日受邀出席「2017未來野餐日」活動，推廣親子共讀，由於當天正好是左左右右的9歲生日，也讓現場5000多名大小粉絲，齊為她們慶生唱生日快樂歌，不但場面壯觀又溫馨，生日禮物更是拿到手軟。

首次擔任閱讀大使的左左右右，因為從小被爸媽培養閱讀習慣，讓2個小朋友超愛看書，像是「神奇樹書」、「巧克力工廠」、「吹夢巨人」，都是他們的最愛，左左右右說：｢我們每天最喜歡的時間，就是晚上看睡前故事，但媽媽不准我們看太晚！」

不過，左左右右雖然是雙胞胎，但生日願望卻大不相同。超愛看書的左左表示：｢我想要收集整套『神奇樹屋』，可以在家裡一直看！」而右右則想要很酷的爆走鞋，她說：｢因為我覺得很酷可以溜來溜去！」為了一次滿足姊妹倆的願望，主辦單位特別送上新改版的「神奇樹屋」53集全套給她們，而爸媽則送了左左右右各一雙「暴走鞋」，讓他們有看又有玩，開心到手舞足蹈。

▲左左右右收到好多生日禮物。（圖／好朋友工作室，2017.05.07）

最近正在籌備新專輯，準備在7月發片的左左右右，除了練唱錄音學跳舞，為了向他們的偶像Jolin致敬，還特別去學體操，目前已經學會了前空翻、三角倒立及風車的基本動作，接下來還要練習劈腿動作。值得一提的是，除了練體操，兩人還利用課餘時間學習鋼琴、小提琴、跆拳道，每周更有8-9小時的舞蹈課，希望未來能朝全方位女子團體目標邁進。