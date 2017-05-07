雪碧當正義女俠 遇色狼怒喊：你手在幹嘛NOWnews今日新聞 (2017-05-07 19:36)
郭彥均、小甜甜、小小瑜、辣模雪碧、珍奶姊妹花、宛宛兒、奶精及高顏值男團「A-TEAM」今（7）日齊聚一堂，在西門町出席美妝店開幕活動，其中雪碧分享平時的保養習慣，邊敷面膜邊直播，讓粉絲看到女神不一樣的一面。
許多藝人今（7）日齊聚一堂，參加美妝店開幕活動，郭彥均和小甜甜一搭一唱炒熱現場氣氛，辣模雪碧透露小V臉祕訣，每天上完保養品都會用托腮的方式做拉提，一邊拉提一邊看電視。除此之外，由承晞、言脩、高興、宇平、丞宏組成的超人氣男團「A-TEAM」也分享了每個人對美妝的「眉角」，其中言脩到哪裡都被以為是化了口紅、妝感重，但其實他只是很勤於擦護唇膏，才會有粉嫩好氣色。
而最近女性議題延燒，小小瑜說，雖然沒有遇過被性騷擾的事情，但身為游泳教練，都會特別避免碰觸到學生肢體。宛宛兒則是有在夜店表演時，遇到男客人趁機「卡油」，個性開朗的她笑說，「還好啦，我會另外找時間報復回來！」要對方乾掉整瓶酒。
辣模雪碧走正義女神路線，有時候會遇到粉絲要求合照，對方如果直接把手搭在她的腰或肩上，雪碧會直接跟他說，「不然我搭你好了啦！」既不會失禮，也能讓對方留下漂亮的合影。如果在公眾場合遇到色狼伸出鹹豬手，雪碧也會大膽地問，「你手在幹嘛，不要這樣哦。」但是她都是笑笑地講，一方面給對方台階下，一方面也能阻止騷擾事件發生。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
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