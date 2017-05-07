未來金融區塊鏈技術 會計師：將為銀行省下百億美元成本NOWnews今日新聞 (2017-05-07 19:55)
會計師事務所風險管理諮詢人陳清祥表示，自比特幣發展以來，區塊鏈逐漸成為金融產業研究新興議題，他引用埃森哲調查報告表示，區塊鏈技術可替全球前10大銀行省下約百億美元的成本，因此各大金融機構紛紛打造區塊鏈平台或加入區塊鏈聯盟。
勤業眾信風險管理諮詢公司董事長陳清祥表示，區塊鏈技術是用分散式資料庫識別、傳播和記載價值的智慧化對等網路, 起源自比特幣, 也稱為價值網際網路。他指出，區塊鏈技術為涵蓋大量資訊的資料塊，用於驗證其資訊的有效性及真實性，未來各金融機構將受惠於區塊鏈技術，有望邁入更簡易的清算系統、加快交易速度、減少交易成本並強化身分認證。
陳清祥認為，台灣正積極建立「金融監理沙盒」機制，提供各新創業者盡情測試新創產品、服務與商業模式，並共同解決實驗階段遭遇的監理與法制問題。目前，英國、新加坡、香港與澳洲，已推出金融創新實驗相關法案，台灣的金融科技創新實驗條例草案也已送交行政院，初估上半年可完成立法程序，有望成為第5個立法國家。
金管會副主委鄭貞茂指出，目前區塊鏈仍處於發展階段，國際與國內多採「聯盟合作」的方式共同推動。國際間主流的聯盟分別有Linux基金會推動的「Hyperledger」、「以太坊區塊鏈平台」與「R3 CEV聯盟」，期盼台灣能快速打通相關市場。
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