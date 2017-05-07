【台灣醒報記者吳宇涵綜合報導】藝人宋逸民的妻子陳維齡瘦身有成後，代言接不完，近日兩人還遠赴法國拍攝保養品及瘦身產品。愛女成痴的宋逸民第一次離開2歲的女兒─喬妹，兩人出發前離情依依，還上演「十八相送送不完」的戲碼，原本12天的行程也在宋逸民的要求下縮短為7天。

陳維齡產後因餵母乳的關係，身材一直呈現豐腴的狀態，直到喬妹斷奶，以及宋逸民嚴格督促陪伴下，才一口氣在四個月內瘦身18公斤，復出螢光幕後，也讓大家為之驚豔，代言一個接著一個來，現在夫妻倆更遠赴法國共同拍攝新一波的瘦身產品和保養品廣告。

雖然法國是人人夢寐以求的旅遊勝地，但陳維齡說，「因為有一個『女兒控』無法離開女兒太久，讓行程從12天縮短到7天，壓縮拍攝工作時間的情況下，恐怕很難好好的感受巴黎。」

「自從喬妹出生後，兩人就不曾同時離開家工作，上次自己赴美工作就無法忍受思女之苦，」宋逸民表示，現在是小朋友最黏父母的時期，本來想讓喬妹同行，但長時間的航程和時差，擔心喬妹會受不了，因此作罷。