宋逸民、陳維齡赴法拍廣告 不捨愛女台灣醒報 (2017-05-07 19:12)
【台灣醒報記者吳宇涵綜合報導】藝人宋逸民的妻子陳維齡瘦身有成後，代言接不完，近日兩人還遠赴法國拍攝保養品及瘦身產品。愛女成痴的宋逸民第一次離開2歲的女兒─喬妹，兩人出發前離情依依，還上演「十八相送送不完」的戲碼，原本12天的行程也在宋逸民的要求下縮短為7天。
陳維齡產後因餵母乳的關係，身材一直呈現豐腴的狀態，直到喬妹斷奶，以及宋逸民嚴格督促陪伴下，才一口氣在四個月內瘦身18公斤，復出螢光幕後，也讓大家為之驚豔，代言一個接著一個來，現在夫妻倆更遠赴法國共同拍攝新一波的瘦身產品和保養品廣告。
雖然法國是人人夢寐以求的旅遊勝地，但陳維齡說，「因為有一個『女兒控』無法離開女兒太久，讓行程從12天縮短到7天，壓縮拍攝工作時間的情況下，恐怕很難好好的感受巴黎。」
「自從喬妹出生後，兩人就不曾同時離開家工作，上次自己赴美工作就無法忍受思女之苦，」宋逸民表示，現在是小朋友最黏父母的時期，本來想讓喬妹同行，但長時間的航程和時差，擔心喬妹會受不了，因此作罷。
關鍵字：
下一則：巴黎交易員角色搶破頭
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雷朋 戒指．PLUS 戒指．寶石立體貼紙．A1 寶石．0.1 鑽石 戒指．鋼戒指．藍寶石．Calvin Klein 戒指．寶石鑽錶．寶石 寵物．黃金戒指．K金 戒指．日系 戒指．奇美 戒指．黃水晶戒指．agnes b 戒指．藍寶石 orient．特福寶石 炒鍋．施華洛世奇 戒指．友情戒指．情繫永恆 鋼戒指．Tiffany Harmony 戒指．Bling Q 綠寶石．SAILOR 戒指．金 戒指．Coco 戒指．綠寶石．薔薇 戒指．Aimee 戒指．exo 戒指
張鳳書淡出螢光幕 天天只想黏著兒子【NOWnews今日新聞】
蜜蜂少女隊《密封令》巡演-Mission Zero台北場引爆Legacy【Wow!NEWS新聞網】
蕭淑慎勾小男友出遊 樂秀比基尼曬豪乳【NOWnews今日新聞】
蔡依林為人權而畫 無酬挺同最新作品曝光【NOWnews今日新聞】
洪榮宏心曲演唱會首演 兒女助陣 十八般武藝樣樣精【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》