（中央社記者蔡怡杼台北2017年5月7日電）農委會防檢局今天表示，昨夜與今天凌晨分別接獲台北市及新北市各1處屠宰場通報，雞隻屠體疑似感染禽流感，目前檢體檢驗中，且同批屠體皆已凍存，未流入市面。



行政院農委會動植物防疫檢疫局指出，昨天夜間與今天凌晨分別接獲台北市及新北市各1屠宰場獸醫師通報，在執行屠宰衛生檢查過程中發現有雞隻屠體疑似感染禽流感，即通報所在地動物防疫機關至現場採樣，並送農委會家畜衛生試驗所，檢驗持續進行當中。



防檢局表示，台北市及新北市屠宰場雞隻屠體異常，同批屠體皆已凍存，未流入市面，該屠宰線停止屠宰24小時，並完成場區擴大消毒工作。



同時，防檢局指出，因本批屠體雞隻來源經過批發業者理貨，其可能來源包括苗栗、雲林、嘉義、高雄及屏東，已由當地動物防疫機關執行移動管制，經現場訪視及採樣送驗工作，檢驗持續進行中。



防檢局說明，目前禽流感雖回歸正常防疫機制運作，但各項防疫預警、監測及處置措施仍持續運作，未有鬆懈。



防檢局表示，本次屠宰場雞隻異常屠體，即經由獸醫師在屠宰衛生檢驗過程發現，第一時間立即將可疑的同批屠體凍存，避免流入市面，為國人食用肉品安全把關，也啟動來源場的回溯機制，對可能的來源進行管制、檢查及檢驗，以找出可疑案例，即時處置，降低疫情傳播的風檢。