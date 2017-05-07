又有女星裸照遭駭 這次是席安娜米勒中央社 (2017-05-07 19:51)
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）似乎因雲端儲存帳號遭駭，導致裸照外流，成為名人裸照遭駭客盜竊在網路流傳的最新受害人。
倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，網路流傳照片據稱是35歲席安娜米勒戴面具的上空照。
據信是駭客潛入名人及他們朋友的社群媒體及雲端儲存帳號，取得並公布名人照。消息人士對英國「太陽報」（The Sun）說：「席安娜米勒會嚇壞，有怪咖將據稱是她鬼混時的照片放上網。」
先前已有其他A咖名人發生類似事件，駭客還彼此交換這些照片。哈利波特（Harry Potter）系列電影26歲英國演員艾瑪華森（Emma Watson）據報也有私照外流。1060507
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