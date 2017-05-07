？ ？人類雖然號稱是「萬靈之長」，但是對其它生物可沒做過多少好事。尤其是那些珍稀的物種，更是被我們逼到了瀕臨滅絕的境地。估計再過個十幾二十年，我們就永遠無法看到這些生物了。今天我們就通過圖片一起去了解那些僅存的病危物種吧！

？ ？白獅

？ ？據了解，全世界僅大約只剩130隻白獅。又稱「白化非洲獅」，他們並不是因白化病變引起的毛色白化，而是非洲獅的變種，是一種罕見的基因突變所致的毛色變異成白色的獅子。

？ ？野生雪豹

？ ？據估計，現存的野生雪豹不足4000隻。現如今已經很難見到野生雪豹。雪豹原產於中亞山區。隨著天然棲息地不斷被破壞，這種美麗、迷人的大貓也漸漸成為農民的獵物。農民捕殺雪豹主要是為了剝取它們的皮毛，以及利用它們的某些身體部位做葯。

？ ？澳洲毛鼻袋熊

？ ？據統計，目前僅有一百多隻澳洲毛鼻袋熊生活於野生環境。現今只在澳大利亞的昆士蘭埃平森林國家公園的3平方公里範圍內能發現。

？ ？普通鋸鰩

？ ？1996年普通鋸鰩還是瀕危物種，如今已升為極危物種了。鋸鰩的名稱來自其頭前的吻部，吻部呈劍狀突出，吻的兩側也都有鋸齒，俗稱吻鋸。普通鋸鰩是鰩目的一種，通常發現於熱帶及亞熱帶海岸地區。

？ ？白鱷魚

？ ？白鱷魚是一種基因突變的產物，它們的皮膚中缺少色素。據統計，每500萬條鱷魚中，只有大約15條鱷魚會存在這種變異，非常罕見。

？ ？藍色龍蝦

？ ？藍色龍蝦是美洲龍蝦的罕見基因變異現象，平均200萬隻龍蝦中才會出現1隻的藍色龍蝦，是媲美活化石的稀有海洋生物。種極為罕見的物種，一般很難見到。兩名加拿大漁民在新斯科舍海岸附近竟然一次性捕獲兩隻藍龍蝦。美國賓夕法尼亞州匹茲堡動物園與水族館里可以觀賞得到。

？ ？小熊貓

？ ？小熊貓外形像貓，但較貓肥大，全身紅褐色。原產於中國西南地區及喜馬拉雅山脈。但是，由於棲息地的減少，目前現存野生小熊貓已不足10000隻。小熊貓最初被歸類為浣熊的一種，後來經DNA鑒定，推翻了最初的結論。

？ ？四眼斑水龜

？ ？主要產自中國、越南部分地區。四眼斑水龜，體型適中，性情膽小，一般喜棲於水底黑暗處，人們對龜殼的需求，導致四眼斑水龜數量極速下滑。四眼斑水龜的名稱也來自於它們的外觀，其頭上有四個明顯的斑紋，好像眼睛一樣。

？ ？藍色狼蛛

？ ？既美麗，又恐怖。這種瀕危物種生活於緬甸、泰國和新加坡等地的雨林中，其身體的藍顏色，只有在某種特定光線下才可以看得到。藍狼蛛速度很快，具有很強攻擊性。

？ ？跳鼩

？ ？因特徵似鼩鼱而有個較長的鼻且跳躍行動而得名，形象好似象、鼩鼱、兔子三者的結合。體重不足半公斤，但它們卻是世界上速度最快的小型哺乳動物之一。雖然數量不多，但跳鼩可以生存於多種環境中，從森林、山脈到沙漠等，生命力頑強。