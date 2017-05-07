（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海董事長郭台銘是否出馬競選2020總統，各界高度關注。網友今天提出「鴻海治國的可能性」，有網友認為「讓他試看看」但也人說，「企業經營跟行政治理還是有不同」。



美國白宮4月底證實鴻海集團董事長郭台銘曾短暫會晤美國總統川普；媒體日前引用周刊民調指出，郭台銘在假設性的總統大選時段，支持率領先蔡總統；且國民黨主席候選人、現任副主席郝龍斌也支持郭台銘角逐2020總統大位。



郭台銘是否有意與參與政治，各界高度關注。



今天有網友在批踢踢（PTT）提出「鴻海治國的可能性」，指出「鴻海集團上百萬人，湊出精英的執政團隊毫無困難，由鴻海治國，難道不是一條可能的出路嗎？」



對此其他網友反應不一，有人直接說「關公不准的話，郭台銘不會出來」，有些網友認為「的確該讓商人試試」、「美國都能商人治國了」、「給他當看看也不錯啊」，有人擔心「郭董會被官僚同化的機率比較大...」，但有網友覺得「不會，因為他是商人，不看人情，看績效」。



也有些網友說「政治人物再當也是那樣」、「是想走川普路線是嗎」。有網友提出建議說，「成立全國新幹班，專收應屆年輕人」。不過也有網友認為，「企業經營跟行政治理還是有不同」。



另有網友發文指出，台灣的資本主義發展至今，政府已太小太窮、企業已太大太有錢。



這名網友表示，中央政府總預算106年度不過將近新台幣2兆元，然而鴻海集團去年合併營收規模已達新台幣4.35兆元，鴻海集團的經濟規模超過政府的2倍。



這名網友也說，除了鴻海，目前佔台股權重17%的台積電（2330），去年全年稅後純益達到新台幣3342.47億元，比國防預算還高。



有網友指出，從公共管理角度看，政府式微其中一項主因，就是跨國集團興起。



不過也有網友認為，經濟規模要比的是GDP；政府預算與企業營收類比，可能有問題。也有網友表示，不能只從經濟角度來看影響力，這名網友認為，美國擁有世界第一的軍武，美元才能成為儲備貨幣。



對於郭台銘日前拜會白宮，鴻海集團日前表示，集團正與美國聯邦及州政府官員討論進行中的投資計畫，期盼大幅增加集團在美投資金額。



鴻海指出，感謝「白宮美國創新辦公室」引領推動相關進程所做的貢獻。



鴻海表示，努力尋找潛在的投資機會，正積極評估在美國建立製造設施的各項條件與可能的地點，正式投資計畫將在所有協商討論完成後，經董事會及所有相關政府機關批准後，再行正式公告。1060507