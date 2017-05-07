巴黎交易員角色搶破頭中央社 (2017-05-07 19:30)
改編自震驚國際「500億歐元交易弊案」的電影「巴黎交易員」，開拍前備獲關注，就連角色也都搶破頭，女演員莎賓娜奧扎尼（圖）的媽媽是有名的選角指導，讓人對她拿到這個角色有諸多聯想。（海鵬電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年5月7日
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