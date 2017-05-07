（中央社台北7日電）俄羅斯官方日前宣布封鎖中國大陸網路社交平台微信，引起中國大陸議論。分析指出，俄羅斯總統蒲亭將前往北京參加「一帶一路」論壇，但封鎖微信將破壞蒲亭訪問北京的氣氛。



美國之音（VOA）中文網報導，俄羅斯和中國大陸一樣害怕顏色革命，近幾年一直不停採取各種措施加緊控制社會，包括加強監控網路及打壓各種非政府組織活動。



報導指出，西方背景的電訊服務商和非政府組織，成為俄羅斯安全監管機構關注的重點目標。但微信被封鎖一事說明，俄羅斯就像害怕西方威脅一樣地防備著中國大陸。



報導引述時事評論者尼科里斯基的說法指出，蒲亭即將訪問中國大陸，參加在北京舉行的「一帶一路」論壇，但他此行的氣氛會因微信被封而遭到破壞。



尼科里斯基說，美國總統川普執政後，俄美關係也沒有像俄羅斯期待地轉暖，俄羅斯只好被迫繼續面向中國大陸。但俄羅斯此時卻偏要制裁在中國大陸廣受歡迎的社交媒體，讓人感到「意外和無法理解」。



他表示，俄羅斯的反覆無常讓西方頭疼厭惡，但中國大陸現在也面臨著同樣的問題。封殺微信將使北京懷疑，在多大程度上還能繼續相信俄羅斯，以及蒲亭的各種承諾。1060507