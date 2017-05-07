海倫清桃樂當老闆娘 「肌肉男」大方送股份NOWnews今日新聞 (2017-05-07 18:31)
海倫清桃（桃子）今（7）日替「緋聞男友」黃景裕投資的拉麵店站台，黃景裕還分桃子40％的股份，代言費另計。桃子臉上喜悅藏不住，透露現在有工作對她來說就是最開心的事了。
海倫清桃今（7）日替黃景裕投資的拉麵店站台，桃子說，自從傳出婚變後，天天以淚洗面，「今天算是桃子重生的一天，接到這個代言真的讓我很開心。」黃景裕也透露，海倫清桃擁有拉麵店近一半的股份，除了分紅之外，代言費另計，出手相當大方，海倫清桃也大讚黃景裕個性很好，但是被問到兩人關係，海倫清桃面露尷尬，「我們就是很好的朋友啦。」至於前夫戴發奎同樣投資餐飲業，桃子不怕打對台，「就祝福他。」
海倫清桃受訪時說道，因為之前的身世造假被戳破，出版的自傳書紛紛被退，出版社還揚言要提告，「我當初沒有說要出自傳，是出版社說的，而且我之前自費請他們出的公益年曆，賣了600本我也沒拿到錢，那是做公益的錢耶！要告的話也是我告他才對，我覺得好心寒。」除此之外，海倫清桃也預計在七月時發行工具書，緊接著還有大陸短劇開拍，滿滿的工作對目前的她來說，是再開心不過的事了。
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