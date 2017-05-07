▲李玟化身森巴女郎，肉色比基尼嗨翻全場。（圖／Timeless Treasure，2017.05.07）

睽違7年，CoCo李玟「18」世界巡迴演唱會，首站在深圳體育館開唱，她以7套風格迥異的造型，包括3D科幻女機器人、性感森巴女郎、制服誘惑、Hip Hop嘻哈女王、俏皮小公主等現身，再搭配斥資千萬人民幣的3D未來感超大舞台，令人目不暇給。

演唱會一開始，就瞧見身穿結合鐳射機器人元素的CoCo登場，瞬間讓Opening氣氛嗨到不行，搭配著全新編曲的《DiDaDi》，讓台下歌迷跟著哼跳，接著一連4首中英文切換自如的電影主題曲，以及融合巴西熱情森巴舞蹈元素的《Nobody》，電臀天后還在現場進行電動馬達的現場教學，掀起一陣又一陣高潮。

▲▼李玟斥資千萬人民幣的舞台，科幻感十足。（圖／Timeless Treasure，2017.05.07）

CoCo在18歲第一次踏上舞臺，也在18歲談了第一場戀愛，18歲的她擁有太多值得和大家分享的美好，所以特意把此次巡演的主題定為「18」，現場更播放了許多未曾見過的、CoCo從18歲出道至今的珍貴剪影。

不僅如此，她還邀來好友蕭敬騰擔任嘉賓，兩人除了帶來一首全新jazz風的《愛的初體驗》，還合唱了讓李玟感動落淚的《你》，由於二人是圈中難得的音樂摯友，蕭敬騰更在現場認起「乾媽」，溫馨又激動的喊了李媽媽一聲「媽」，現場尖叫連連。

▲李玟和蕭敬騰（右）爆發力十足。（圖／Timeless Treasure，2017.05.07）

適逢母親節將至，李玟特別挑了一首《時間都去哪兒》，送給多年一直陪伴身邊的媽媽，談到媽媽由於耳朵聽力不好，即便在現場也可能聽不到自己的歌聲時，CoCo一度哽咽落淚，希望大家的掌聲和歡呼聲再大點，好讓媽媽能聽得見，現場也萬人合唱，替CoCo完成這份母親節禮物，溫情滿滿。