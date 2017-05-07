專家：比特幣資訊技術 已大幅改變金融業趨勢NOWnews今日新聞 (2017-05-07 18:51)
資深會計師事務所管理顧問冼君行表示，從比特幣開始盛行的區塊鏈技術，將提供各金融機構更簡易的清算系統，一旦有交易即產生新區塊計算，不需耗費額外時間，將顯著降低成本、工作量和風險，並創造新的收入流。
勤業眾信聯合會計師事務所香港管理顧問服務合夥人冼君行表示，區塊鏈技術其實就是一個分散式的數據庫，利用分散式帳本技術提供更簡易的清算系統。不僅可大幅下降成本，也能創造新型態的收入流，將是未來金融產業的趨勢。
冼君行進一步說明，以貿易融資爲例，不同階段的工作量下降幅度介於28%-75%，平均爲37.9%。除了提升約61.1%生産力，區塊鏈技術與智能合約也大幅減低信貸與操作風險，有效減少詐欺的情况。
冼君行表示，一般而言區塊鏈模型分為共有鏈、聯盟鏈與私有鏈3種，共有鏈是對所有人開放，任何人都可以參與；聯盟鏈則只對特定的組織團體開放；私有鏈是只針對單獨的個人或實體開放。
冼君行指出，相較私有鏈的運作空間和效率，以及共有鏈完全去中心化的隱私安全問題，聯盟鏈對企業而言價值最高，可透過結盟合作做出快速的金融資訊交換。
關鍵字：
上一則：中國公務機熱緣何降溫？
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Swarovski 耳環．GUCCI 耳環．Yang 耳環．Apple 耳環．耳環架．SBS 耳環．天然珍珠耳環．香奈兒 耳環．Lucky 耳環．JELY 耳環．jyj 耳環．joy20 耳環．TIFFANY 耳環．Dear 耳環．MYOS 耳環．HEMA 耳環．Chloe 耳環．耳環 18k．story 耳環．agnes b. 耳環．DKNY 耳環．CROSS 耳環．Emily 耳環．Angle 耳環．TAFFY 耳環．Key 耳環．Milky 耳環．MURUA 耳環．GD 耳環．PARiS 耳環
- 【CouleurCaramel焦糖色】完美底妝保濕組(CC焦糖色)
- Fair Lady 經典菱格都會感雨靴 黑格
- WIRED F 情人節限定心戀套錶-玫瑰金/33mm VD76-KD70G(AP502
- adidas 休閒鞋 Stan Smith CF 男鞋
- 【E2C】辣木子3號淨化頭皮洗髮精2入+梔子花護髮膜1入贈小油
- 時尚屋 古典柚木色5尺衣櫥 寬152x深61x高212cm
- BAUBAX WINDBREAKER 多功能防風型外套(男)-紅
- A|X Armani Exchange 經典復古貴氣都市晶鑽腕錶-黑X金/30mm
- Hush Puppies 多功能輕量運動風個性綁帶休閒鞋-灰色
- 【ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛】鑽石立體超緊緻塑型霜 50ml(贈清
談低薪 林全：台灣實質購買力比英國高【中央社】
智能手機：「中國軍團」異軍突起【北京新浪網】
39歲當選法國總統，屢創政壇奇迹，卻疑靠包裝上位【北京新浪網】
名家論壇》徐佳馨【NOWnews今日新聞】
如果郭台銘選總統 辜仲諒這麼回應 【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》