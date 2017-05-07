▲勤業眾信聯合會計師事務所香港管理顧問服務合夥人冼君行表示，比特幣的區塊鏈技術，將大幅改變金融業趨勢。（圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供）

資深會計師事務所管理顧問冼君行表示，從比特幣開始盛行的區塊鏈技術，將提供各金融機構更簡易的清算系統，一旦有交易即產生新區塊計算，不需耗費額外時間，將顯著降低成本、工作量和風險，並創造新的收入流。

勤業眾信聯合會計師事務所香港管理顧問服務合夥人冼君行表示，區塊鏈技術其實就是一個分散式的數據庫，利用分散式帳本技術提供更簡易的清算系統。不僅可大幅下降成本，也能創造新型態的收入流，將是未來金融產業的趨勢。

冼君行進一步說明，以貿易融資爲例，不同階段的工作量下降幅度介於28%-75%，平均爲37.9%。除了提升約61.1%生産力，區塊鏈技術與智能合約也大幅減低信貸與操作風險，有效減少詐欺的情况。

冼君行表示，一般而言區塊鏈模型分為共有鏈、聯盟鏈與私有鏈3種，共有鏈是對所有人開放，任何人都可以參與；聯盟鏈則只對特定的組織團體開放；私有鏈是只針對單獨的個人或實體開放。

冼君行指出，相較私有鏈的運作空間和效率，以及共有鏈完全去中心化的隱私安全問題，聯盟鏈對企業而言價值最高，可透過結盟合作做出快速的金融資訊交換。