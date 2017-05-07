【台灣醒報記者林亭妤台北報導】10首新歌催生歷時500天，嘻哈團體玖壹壹7日於西門町舉辦新專輯《周法薷》唯一1場簽唱會，並連唱5首全新high歌《我是冠軍》、《黑暗的社會》等，節奏重擊現場粉絲和路人的耳膜。玖壹壹團員也和現場粉絲熱情的來幾張大合照，並限量提供玖壹壹的海報與專屬鑰匙圈。

嘻哈團體玖壹壹新專輯《周法薷》將於5月26日正式發行，主持人阿達7日在玖壹壹新專輯預購簽唱會中表示，10首新歌將分成3階段先後在數位及Youtube平台上架，玖壹壹則搶先在簽唱會中唱跳《我是冠軍》、《黑暗的社會》、《家樂福尼亞》、《沒你我沒差》、《派對俠》等5首新歌。

其中，當日首唱的主打歌《派對俠》結合時下年輕人用語，如「裝一塊A」（比喻在開心的場合中裝假氣質）、「阿拉撒咪呀」（比喻不請自來的人）等，並以中文、英文、台語、北京腔等多國語言組合成特有唱法，分享現代網路媒體必備的資訊，將寫實的社會觀察融入創作歌詞中。

至於被媒體問及同屬混血兒經紀公司的好友Nana為何忽然解約一事，玖壹壹巧妙地以新歌名字《沒你我沒差》避開正面回答，只說「尊重她的決定，希望她找到自己的目標。」