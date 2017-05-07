（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北7日電）金曲台語歌王洪榮宏今天舉辦「心曲」演唱會，邀媽媽當座上賓，心疼她吃苦，喊話「你要快樂哦」，媽媽感動落淚。洪榮宏並感念爸爸洪一峰的教養，演唱「蝶戀花」致敬。



洪榮宏今天下午在台北國際會議中心舉行「心曲」演唱會第2場，開場演唱「媽媽歌星」，藝人小百合獻聲助陣，扮演對兒子叮囑的母親說「你要好好唱，媽媽得去趕場了」，洪榮宏回應，「媽媽你放心，因為我是男子漢」，隨即帶來歌曲「我是男子漢」。



洪榮宏和觀眾談心，12歲那年隻身前往日本學習音樂，是他人生中一段快樂時光，脫離爸爸洪一峰的嚴格管教、在日本拓展眼界，成就了後來男子漢的他。



演唱「相思雨」、「雨那會落袂停」，他表示當初這些歌發佈幾天，台北都在下雨，媒體報導洪榮宏是「罪魁禍首」，大街小巷都在播他的歌，「歌曲應景，也算是一種天公作美，讓我非常紅」，自嘲會不會太臭屁。



洪榮宏邀請媽媽來看表演，唱完「媽媽」與「阿母的恩情」，他感性說「我有一個堅強的母親，不管我做錯什麼事她都沒放棄我，尤其前一陣子搞這麼大（指外遇離婚一事），讓她擔心」，如今走出低潮，他喊話媽媽別再吃苦，「你要快樂哦」，讓坐在台下的洪媽媽感動落淚，他也祝全場媽媽母親節快樂。



談及爸爸，大家都知道影響洪榮宏唱歌之深，卻不了解私底下的洪一峰。他表示，爸爸個性憨厚、不計較，回家才對家人發脾氣，自己個性可能就像到他，演唱父親創作的第1首歌「蝶戀花」向其致敬。1060507