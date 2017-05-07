【台灣醒報記者吳宇涵台北報導】穿著一襲剪裁合身的西裝，台語歌王洪榮宏7日下午帥氣筆挺的在台北國際會議中心深情款款地開唱，現場湧入大批婆婆媽媽給予熱情支持。洪榮宏帶來多首膾炙人口的經典歌曲，還和小鄧麗君─張瀞云一起合唱〈甜蜜蜜〉，祝福全天下的媽媽「母親節快樂！」

這次演出的曲目都和他音樂人生路上的發展相關，洪榮宏一開始帶來了〈北國之春〉唱出他在日本學習的發展，「1976年我獨自前往日本，在日本學音樂那段時光是最快樂的，打開了我的眼界，」洪榮宏說，日本的經驗讓他創作出〈我是男子漢〉一曲，同時也讓他在歌壇站穩腳步。

「大家都問我去哪了？我只是住到山上，」洪榮宏表示，住在山上很無聊，也不方便，但卻讓他真正的安靜，也找到自己。洪榮宏在教會服務時，也常常傳授歌唱技巧給教會合唱團團員們，這次的演出，也邀請了合唱團36名團員一同合作，讓演出內容更豐富。

有小鄧麗君之稱的歌手─張瀞云7日也現身演唱會和洪榮宏合唱多首鄧麗君的經典曲目〈我只在乎你〉、〈淚的小雨〉等。洪榮宏和鄧麗君都是從小就出來唱歌，也都曾在日本發展，所以特別欣賞鄧麗君，因而設計了這樣的橋段。此外，好友小百合也穿著一身大紅禮服前來助陣，一同合唱〈媽媽歌星〉一曲，小百合在歌曲中扮演母親的角色。

母親節即將到來，洪榮宏的母親也在台下聆賞他的演出，洪榮宏表示，若是沒有洪爸爸的嚴厲教導、洪媽媽溫暖的養育，就不會有今日的他。「媽媽的健康是我現在最大的牽掛，」母親節前夕，洪榮宏送給媽媽一個大驚喜，不僅邀請她來聽唱，也邀請媽媽的好姊妹一同來聽「阿洪」唱歌。