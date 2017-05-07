（中央社台北7日電）陸媒報導，中國大陸廣東省廣州市今天凌晨起降下的豪雨已創下歷史新高。廣州市官方初步統計，全市倒塌房屋達172間，已安全轉移6925人，目前暫無人員傷亡。



綜合大陸南方網、香港文匯網等陸港媒體報導，今天凌晨起，廣州花都、增城、黃埔、白雲等區出現豪雨至特大豪雨，造成花都區花山和花東鎮、增城區中新和永寧街、黃埔九龍鎮等地出現嚴重積水。



廣東省氣象台表示，今天的暴雨是受偏南氣流高空活動的影響，降雨將持續到中午，午後雨勢減弱。預計8日午後到夜間仍有大雨及暴雨。



報導指出，這次廣州市特大暴雨有三項特點：一是雨量之強創下歷史新高；二是單日雨量創下廣州歷史新高；三是暴雨集中，降雨持續時間長、累積雨量大。1060507