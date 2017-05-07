陸家暴夫道歉 妻：辣椒醬裡有毒別吃中央社 (2017-05-07 18:38)
（中央社台北7日電）中國大陸安徽省黃山市一名陳姓男子和妻子吵架動手後，第2天一早向妻子低頭認錯，妻子才坦白告訴他，辣椒醬裡放了老鼠藥，別吃；陳男驚嚇之餘報警處理，但法院給予陳妻不起訴處分。
大陸安徽商報今天報導，安徽祁門縣閃里派出所所長宋奇波去年9月一上班，陳男便前往派出所說，妻子欲向他投毒，他想請警方幫忙鑑定一下，妻子是不是真的在辣椒醬裡放了老鼠藥。
宋奇波隨後向祁門縣公安局報告，由縣公安局介入調查。民警來到陳姓男子家中，對辣椒醬瓶子裡的殘留物進行化驗，並送省公安廳進行毒物鑑定。經鑑定後，確實發現了老鼠藥的成分。
這起案件最後經檢察機關審查，考量到陳姓男子的妻子雖涉嫌故意殺人，但因她有效阻止犯罪結果發生，屬犯罪中止，可以不起訴。
最後，祁門縣檢察院邀請偵查部門、政協委員、人民監督員、婦女代表、新聞記者、被害人、犯罪嫌疑人及其辯護人等近20人與會，按照不起訴案件公開審查程序聽取意見，出席各方一致同意檢察機關對該案不起訴。1060507
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