藍正龍片中使壞 對林依晨施暴壓力大中央社 (2017-05-07 18:50)
懸疑犯罪電影「神秘家族」改編自轟動一時的「福建滅門案」，片中演員藍正龍（後）演出壞到骨子裡的大壞蛋，永遠都帶著冷笑，他也說，劇中要對林依晨（前）施暴，壓力極大。（華映娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年5月7日
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