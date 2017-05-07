懸疑犯罪電影「神秘家族」改編自轟動一時的「福建滅門案」，片中演員藍正龍（後）演出壞到骨子裡的大壞蛋，永遠都帶著冷笑，他也說，劇中要對林依晨（前）施暴，壓力極大。（華映娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年5月7日