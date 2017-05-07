？ ？說起富士康，很多人腦海里就會冒出流水線工人和跳樓的形象，然而令人沒想到的是，與年輕人有著極大年齡鴻溝的郭台銘，為了留住這一代年輕人，竟然開始用《LOL》管理120萬員工。

？ ？如今大概沒有年輕人是不知道《英雄聯盟》這款遊戲的，富士康的90后員工更是《英雄聯盟》的忠實擁躉。工作一天后他們最喜歡的休閑活動就是去網吧，召喚朋友上線打《英雄聯盟》，我配合你Gank，你輔助我拿龍，你做好視野，我放心拆塔，幾局下來放鬆心情不說，還跟遠在異地的朋友敘了箇舊。

？ ？對年輕人之間的這股風潮，中層管理者最開始最開始是插不上話的，聽這些孩子們聚在一起講電競賽事，就彷彿聽天書一樣雲山霧罩，但當管理者們了解了《英雄聯盟》，新世界的門一下子就被打開了。

？ ？去年，富士康聯合騰訊遊戲舉辦了一場相當正規的《英雄聯盟》電競比賽，從全國120萬員工中層層角逐冠軍隊伍，這讓整個富士康都沸騰了。

？ ？從比賽初期開始，不少90後年輕員工組團報名。為了練習團隊打法，5人一組的小團隊必須克服倒班制的流水線工作，只要有時間他們就兩個人打「雙排」，五個人都有時間才能組團配合練習。最後富士康深圳園區的GOD戰隊摘得了冠軍，他們說比賽從夏天打到冬天，為了獲勝一共戰勝了20多支隊伍。

？ ？在富士康的安排下，比賽的決賽場地也同專業的大型電競比賽無二，場館可容納2000人，不僅有熱舞與COSER的表演，對戰雙方也要穿上像職業戰隊那樣的隊服，激烈的賽事通過大屏幕同步投放，每一次絕妙操作都能引來台下觀眾的歡呼和尖叫。

？ ？面對如此熱烈的場面，富士康的朱女士都感到非常意外，以往公司舉辦的籃球賽、足球賽，參與者寥寥，現場觀眾更是稀稀拉拉，像《英雄聯盟》這樣高人氣的，還真是少見。她也重新審視起這些90后遊戲愛好者，不再片面地稱呼他們「網癮少年」。

？ ？抓住年輕人喜歡的東西，對他們加以引導，富士康的管理方式開始變得非常有新意，讓年輕人邊工作邊娛樂，他們感到快樂了，就更願意努力工作。這是一個健康的模式。

？ ？除了遊戲比賽，富士康園區也開始變得更為人性化，這裏像居民區一樣設施齊備，幼兒園、超市商場、醫院等基本配置都包括在內，周圍也聚集了一大批超市、網吧等商鋪，甚至以富士康園區為輻射，百萬人口的城市生活中心已經成形。

？ ？不過，部分年輕的富士康員工熱愛自由，嚮往相對獨立的生活空間，富士康也持開放的態度，支持年輕人搬出宿舍居住。有些90后選擇在園區附近租下一個單間，貼上牆紙，精心布置，雖然要支付額外的水電網費，但卻自由了不少。

？ ？時代在變，老一輩喜歡安穩，可如今的年輕人已不再安於一成不變的生活。90后們在富士康的職業晉陞空間比較狹窄，一個流水線工人向上只能做到流水線線長，日常工作單一乏味，這對想再多學一些技術的年輕人來說是一種限制，也直接造成了流水線上用工難、用工荒的問題。

？ ？為了尋求轉型，郭台銘選擇提升自動化程度，制定了「百萬機器人計劃」，曾公開表示要裝配100萬台機械臂，在5到10年內完成首批自動化工廠。而同時，新機器的到來意味著要有更高文化程度的工人來操作，郭台銘的工人團隊素質也在一點點提升，為了幫助員工晉陞，他設置了多樣化的晉陞通道，新員工上崗前也要經歷兩三個月的培訓。

？ ？目前，富士康的員工文化程度比例已經發生了不小的變化，在富士康人力資源總監的筆記本上可以看到，人員構成大致為本科約7%、大專生約11%、高中約40%、初中學歷約37%。

？ ？郭台銘今年還曾對外表示，富士康急需招募大量員工，計劃在今年招收 1.2 萬名大學生，6000 名中專生，而與以往不同的是，這次招工涉及工業互聯網、人工智慧、大數據、機器人等創新領域，富士康的員工將有機會接觸更多新技術。

？ ？在更多人進入富士康前，郭台銘已經做好了準備措施，他開始學習騰訊阿里等大型互聯網公司，提供更為自由開放的工作環境，進一步提高員工的待遇，而為了吸引和留住大學生，他也考慮通過配股配房，來獎勵優秀人才。

？ ？每個時代都是屬於年輕人的，擁有年輕人才的企業才擁有未來，郭台銘深知這一點，在自動化生產全面實現后，富士康需要更多的人去從事研發和設計，這也是時代發展不可逆的選擇，而富士康必須做出更大的改變。