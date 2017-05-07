？ ？迪拜有錢是大家公認的，此前甚至傳出迪拜乞丐月入47萬的消息，於是不少人偷渡前往乞討，結果鬧出不小笑話。而在之前網友發佈的部分國家網吧遊戲消費數據中，迪拜網路遊戲付費玩家的月平均消費約12800元人民幣！那麼問題來了，迪拜土豪網吧究竟是怎樣的？

？ ？今天小編要給大家介紹的是迪拜Que Club網吧，更確切的說，是電競網吧，因為這裏可以稱作是電競者的天堂！

網吧門口

？ ？Que Club位於Bur Dubai，緊挨著Lamcy Plaza，於2003年開業（老字號啊~），以高端定位，是目前迪拜最高水準的網吧（或休閑吧）。Que Club分為網吧，檯球室和咖啡吧三部分，擁有120台機器和8個專業檯球桌。

？ ？Que Club最受矚目的要數Que Club的網吧部分，Que Club網吧環境很不錯，走的是高端路線，設計上競技感很強，重點在於其玩家的素質，使其具有非常良好的遊戲氛圍。

？ ？Que Club劃分為三個房間，一個主要用於普通上網衝浪，一個用於網路遊戲，一個用於電子競技。

？ ？之所以說Que Club是目前迪拜水準最高的網吧，除了環境優秀外，另一個原因是Que Club幾乎包攬了迪拜乃至阿聯酋的電子競技賽事，不時會有官方或非官方的電子競技比賽在Que Club舉行，因此Que Club在迪拜的電競玩家圈子中也是非常富有盛名的。所以前文也說Que Club的玩家素質很高，他們大多是對電競懷著強烈興趣的玩家，技術水準也頗有建樹，其中應該也不乏有職業玩家。

？ ？Que Club也是迪拜唯一擁有固定中國DOTA玩家群的外國網吧。

？ ？關於Que Club的具體消費，網上資料說最少也要10迪拉姆/小時（約19元人民幣），這個價格在迪拜網吧界已經算高消費了吧。不過良好的環境，優秀的電競氛圍，還能和多國玩家切磋，對於不差錢的白袍，10塊錢真是太小意思了。