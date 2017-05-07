？ ？據外媒最新消息稱，Red Thread工作室旗下遊戲《夢隕篇章（Dreamfall Chapters ）》已正式登陸PS4與Xbox One平台。另外，官方放出了該作的上市預告，下面一起來看看吧！

？ ？上市預告：

？ ？在《夢隕篇章》中，玩家將分別在兩個平行世界中扮演三個角色。一個是黑暗的賽博朋克未來世界，另一個是神秘的奇幻世界，角色必須拼盡全力阻止現實世界崩塌。

？ ？《夢隕篇章》的老玩家將在本次的主機移植版中發現許多調整改動，不僅有角色模型、動畫、光照、特效方面的改動，而且製作組還擴展了遊戲的音樂和音效，增強代入感。

？ ？遊戲主要特色有：

？ ？- 扣人心弦的故事劇情

？ ？- 影響深遠的玩家抉擇

？ ？- 激動人心的冒險探索

？ ？- 繽紛多樣的世界場景

？ ？- 三個可玩角色

？ ？- 挑戰謎題陷阱

？ ？《夢隕篇章》現已登陸PS4和Xbox One北美區，售價29.99美元。

？ ？視頻畫面：