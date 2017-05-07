《夢隕篇章》已登陸PS4、Xbox One 上市預告放出北京新浪網 (2017-05-07 18:01)
？ ？據外媒最新消息稱，Red Thread工作室旗下遊戲《夢隕篇章（Dreamfall Chapters ）》已正式登陸PS4與Xbox One平台。另外，官方放出了該作的上市預告，下面一起來看看吧！
？ ？上市預告：
？ ？在《夢隕篇章》中，玩家將分別在兩個平行世界中扮演三個角色。一個是黑暗的賽博朋克未來世界，另一個是神秘的奇幻世界，角色必須拼盡全力阻止現實世界崩塌。
？ ？《夢隕篇章》的老玩家將在本次的主機移植版中發現許多調整改動，不僅有角色模型、動畫、光照、特效方面的改動，而且製作組還擴展了遊戲的音樂和音效，增強代入感。
？ ？遊戲主要特色有：
？ ？- 扣人心弦的故事劇情
？ ？- 影響深遠的玩家抉擇
？ ？- 激動人心的冒險探索
？ ？- 繽紛多樣的世界場景
？ ？- 三個可玩角色
？ ？- 挑戰謎題陷阱
？ ？《夢隕篇章》現已登陸PS4和Xbox One北美區，售價29.99美元。
？ ？視頻畫面：
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