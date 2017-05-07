夠自信！雷軍稱小米如果活不下去 米粉會心甘情願捐款北京新浪網 (2017-05-07 18:01)
近日，小米科技CEO雷軍來到了武漢，這次除了簽署120億元的戰略合作協議之外，他還為武漢的米粉們上了一趟「創業課」。在此次的交流會上，雷軍講到動容處時，幾次梗咽，原話是：「萬一哪天小米活不下去了，我們就發起募捐，我相信米粉朋友們一定會給我們捐款的，我相信他們會心甘情願的。」
「因為我們是真正在全心全意為米粉服務，為了給他們提供最酷的產品，為了能以最厚道的價格讓米粉們都買得起，七年來我每天都過得非常焦慮，我付出了全部的熱情。」
「六七年了無數人問我，像小米平衡車，小米手環這樣一上市就供不應求的產品，像小米mix手機這樣震撼全球科技界的產品，明明可以賣的貴一些，卻偏要堅持成本定價，我有苦難言，我說我很孤獨，卻沒有人理解我。因為這就是小米模式啊。」
雷軍在這次創業課上反覆表達了對湖北特別是武漢的感謝。並宣布將正式擔任武漢市「招才顧問」，把優秀的生態鏈企業以及企業背後的人才引進武漢，為武漢的雙創作貢獻。
對於雷軍來說，小米科技是他的心血，而小米的創立可以說是改變了中國傳統的手機行業格局，在價格上面相當親民，跟其他旗艦手機高價不一樣，不管小米科技會不會出現危機，但是能肯定的就是：小米科技對中國的手機行業有著巨大的影響。所以，萬一真到雷軍說的那一天，你會支持嗎？
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
無線電話機．數位無線電話機．Sony BRAVIA Skype．Skype 耳機．skype 無線．Panasonic 話機．skype話機．skype 麥克風．Skype 電話．無線話機．is 神話機
App Store熱門遊戲被賤賣：定價90元僅售0.3元【北京新浪網】
遊戲性能誰更強？Ryzen 1700對決7700K【北京新浪網】
月塵和陽光造磚塊：未來或可用於建造月球基地【北京新浪網】
SpaceX點火測試獵鷹重型火箭 為登陸火星做準備【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》