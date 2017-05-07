近日，小米科技CEO雷軍來到了武漢，這次除了簽署120億元的戰略合作協議之外，他還為武漢的米粉們上了一趟「創業課」。在此次的交流會上，雷軍講到動容處時，幾次梗咽，原話是：「萬一哪天小米活不下去了，我們就發起募捐，我相信米粉朋友們一定會給我們捐款的，我相信他們會心甘情願的。」

「因為我們是真正在全心全意為米粉服務，為了給他們提供最酷的產品，為了能以最厚道的價格讓米粉們都買得起，七年來我每天都過得非常焦慮，我付出了全部的熱情。」

「六七年了無數人問我，像小米平衡車，小米手環這樣一上市就供不應求的產品，像小米mix手機這樣震撼全球科技界的產品，明明可以賣的貴一些，卻偏要堅持成本定價，我有苦難言，我說我很孤獨，卻沒有人理解我。因為這就是小米模式啊。」

雷軍在這次創業課上反覆表達了對湖北特別是武漢的感謝。並宣布將正式擔任武漢市「招才顧問」，把優秀的生態鏈企業以及企業背後的人才引進武漢，為武漢的雙創作貢獻。

對於雷軍來說，小米科技是他的心血，而小米的創立可以說是改變了中國傳統的手機行業格局，在價格上面相當親民，跟其他旗艦手機高價不一樣，不管小米科技會不會出現危機，但是能肯定的就是：小米科技對中國的手機行業有著巨大的影響。所以，萬一真到雷軍說的那一天，你會支持嗎？