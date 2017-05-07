騰訊團隊互動飛行射擊手游《全民飛機大戰》5月6日下午3點在廣東省珠海市愛飛客俱樂部舉辦「真正飛行團，捍衛我們的榮譽領空」品牌刷新綜藝秀活動。此次綜藝秀活動特邀李銳主持，深航機長帶團爭奪榮譽領空；線下競技真人秀，線上遊戲PK爭霸，全方位演繹飛行團的集體榮譽，給予玩家深層次的用戶體驗，刷新手游娛樂的全新高度，更有13個直播平台同步直播，成為近期手游圈不容錯過的娛樂盛事！

明星嘉賓李銳主持 深航機長帶團強勢出機

作為騰訊首款飛行射擊類手游，《全民飛機大戰》通過版本不間斷地更新迭代，給玩家帶來了遠征模式、雙打模式、樂鬥模式等一系列新玩法；飛行團系統的設定讓玩家凝聚在一起，建立了情感聯結。《全民飛機大戰》在2017年度加大對飛行團的重點扶持，從線上活動擴展到線下競技，舉辦「真正飛行團，捍衛我們的榮譽領空」品牌刷新綜藝秀活動，並邀請李銳擔任綜藝秀活動的主持嘉賓，在線上線下同步為玩家們帶來一場飛行盛宴！在5月6日下午3點舉辦的綜藝秀活動，吸引到了深圳航空的重磅加盟。深圳航空派遣兩名顏值擔當、飛行技術優秀的機長分別帶領13名飛機大戰飛行團成員組隊對抗。飛行團線上線下競技爭奪勝利者領空，美女主播貼身直播多角度呈現。無論是從顏值還是技術，兩邊隊伍勢均力敵，旗鼓相當的兩隊也共同出擊，在超豪華陣容的加持下，一起守護自己的榮譽領空！《全民飛機大戰》捍衛玩家榮譽領空，讓飛行團在帥氣機長的帶領開，開展了一場別開生面的實力對決！

線下競技真人秀 線上遊戲PK爭霸

本次《全民飛機大戰》品牌綜藝秀由兩個部分組成，線上線下同步發力，兩大飛機團一同在現場開啟了別開生面的精彩對決。參與線下競技真人秀的兩個飛行團分別為「鷹擊藍天」和「大展紅圖」，每個飛行團包含飛行機長、遊戲玩家、網路紅人，在享受娛樂競技的同時，並通過直播與飛機玩家分享競技真人秀的歡樂。袋鼠跳、深蹲公主抱？這些忍俊不禁的整人手段都在遊戲的線下競技中，還有各色攻防遊戲吸引著飛行團成員全力以赴，讓現場玩家在一片歡樂中共同爭奪最強飛行團的團隊榮耀！

線上線下遊戲雙線進行，線上採取遊戲PK爭霸方式，線下則通過四大遊戲模式真人競技。線下明星真人競技分為「榮譽新兵營」、「榮譽領空戰」、「榮譽奇襲戰」、「榮譽巔峰戰」四個部分。在「榮譽新兵營」中，兩隊分別派出4人進行接力完成4個項目，用時最短者為勝利方，兩邊選手也在活動中分秒必爭，你追我趕的不斷向終點衝刺；在「榮譽領空戰」中，攻擊方無人機升空入侵防守方領空，防守方展開地對空防禦，雙方選手竭力以最短時間用螺旋槳割破防守方設置的氣球后，翻越假山障礙物。雖然所有的障礙都是用道具替代了，但是飛行團成員在大汗淋漓之後，也感受到了真實戰爭的辛苦；在「榮譽奇襲戰」中，守方隊員擺放地面飛機，攻方在直升機上用沙包充當的炸彈投擲敵機，平常在遊戲中輕鬆幾個操作就能擊潰敵機，在線下卻要身體力行的去用沙包攻擊，對於飛行團成員真是一個獨特的考驗；在「榮譽巔峰戰」中，兩隊分別通過穿戴不同的裝備，來推動各自的固定翼飛機，「擠氣球」、「貼拼圖」、「推飛機」三大環節，對玩家的技巧、智慧、體力都做出了相應的需求，也讓飛行團的大家更顯神通一起面對挑戰！四個線下遊戲環環相扣，在妙趣橫生的體驗中讓飛行團成員一起守護自己的團隊榮耀！

全新守衛領空版本即將上線 守衛領空團隊榮譽

《全民飛機大戰》作為一款前衛的手機遊戲，在品牌升級上一直引領著行業的風尚。《全民飛機大戰》根據玩家對飛行團的情感記憶，在2017年度加大對飛行團的重點扶持，舉辦「真正飛行團，捍衛我們的榮譽領空」品牌刷新綜藝秀活動。此次品牌升級路線的背後，正是以玩家訴求為導向構建自身品牌印記的思考。飛行團是玩家自發組織、自發形成的強力社交群體，帶著每個人在遊戲當中的成長軌跡。玩家在飛行團中能獲取更多的社交互動樂趣和獨特的情感體驗，與飛行團的團友為了領空的榮譽而努力。全民飛機大戰在迎合用戶訴求基礎上進行了一次真誠而有效的品牌刷新，不但通過品牌綜藝秀傳遞著自己的遊戲價值，也通過全新的娛樂方式將遊戲玩家們聯動了起來，讓玩家們在全新的娛樂模式中收穫更多歡樂，以線上遊戲與線下競技相結合形式全方位演繹飛行團的集體榮譽，以綜藝化發佈會形式並加入了泛娛樂明星跨界共同演繹「飛行團」集體榮譽內核。

《全民飛機大戰》品牌綜藝秀刷新了此前遊戲的互動模式，以飛行團為核心進行全新品牌概念刷新。為發揮出真正可以影響玩家遊戲體驗、刺激玩家遊戲行為的品牌力，《全民飛機大戰》品牌、產品、運營三位一體出發，根據玩家飛行團的行為模式，將在2017年度加大對飛行團的重點扶持，也預示著團戰新時代的來臨！2017年5月中下旬，將上線全新守衛領空版本，玩家可為守衛自己的領空，為集體的榮譽而努力。通過豐富飛行團玩法，引發用戶對飛行團的集體榮譽共鳴，讓玩家們更積極的融入到飛行團的團隊互動中去，在強化遊戲品牌認知的同時，也為了集體榮譽感而奮勇向前！行業與用戶層面的雙向結合，版本與品牌的雙線發力，讓《全民飛機大戰》這款手游進行自我造血和迭代，不斷適應用戶和市場的變化，長盛不衰。為了我們的榮譽領空，出機！

5月6日下午15點，玩家聚焦企鵝電競、鬥魚直播、虎牙直播、龍珠直播、全民直播、觸手直播、戰旗直播、獅吼直播、大神互動、PPTV聚力、易直播、夢想直播、浪客直播13個直播平台，第一時間可收看由飛行教官李銳領銜的2017《全民飛機大戰》品牌刷新綜藝秀，感謝各大平台對於本次活動的大力支持，也期待下一次一起相約更大的線下盛事！

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