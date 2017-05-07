2017年5月6日下午14點整，世紀天成旗下以經典IP「CS」為基礎，在國內有著百萬玩家基礎的FPS網游射擊大作《反恐精英Online》（簡稱：CSOL）年度發佈會現已正式落幕！

此次發佈會的勁爆內容已經引燃眾多玩家激情，並且在熊貓、戰旗、龍珠以及優酷&土豆、愛奇藝等各大直播平台開啟直播。同一時間還有如17173、網易、新浪、電玩巴士、遊民星空、天極網等國內數十家著名媒體在現場為我們報導這一場年度盛事。如今《反恐精英》2017年度發佈會已經完美落幕，一起來回顧都有哪些亮點與爆點吧！

[基輪迴歸重磅助力 全新戰場你我同行]

無需擔心新的戰場無人陪伴！發佈會現場一位重磅紅人基輪攜手官方登台造勢，陪你一起征戰全明星。志同道合的好友都在這裏，收拾好行裝開啟發佈會之旅！

[知心老友榮譽殿堂 遊戲精彩數據公開]

在開場環節中，由歷年版本視頻與精彩時刻視頻回放喚起每一位《反恐精英Online》老玩家心中那一份充滿青春激情的回憶。《反恐精英Online》產品負責人登台分享由所有玩家們一同創造的遊戲大數據與趣味數據報告，這當中的每一串數字都有無數CSOER們的身影。《反恐精英Online》作為一款從2008年起運營至今的網路遊戲，恰好完整經歷了國內電子競技產業從初生到迎頭棒喝逐漸消亡直至現在蓬勃發展的全部歷程，尤其是在電子競技初生期間那青黃不接的年代依然承擔起了為國家、為所有遊戲玩家培養下一代電競人才的重任。

在此想對所有《反恐精英Online》玩家們說一聲，沒有你們，很可能就不會有當下國內各大動輒百萬、千萬獎金的大型電競賽事，以及那些站在舞檯燈下名利雙收的職業賽手們。你們，才是最值得獲得榮耀的那一批人！

[全新模式視頻首曝 開發理念現場解析]

由實機畫面製作而成的全新模式STUDIO演示視頻首次登台亮相，並由主持人對全新模式進行創作說明，諸如模式原理、玩法亮點等各方面內容一一進行細節解析喔！

作為構成新戰場當中重要一個元素，創作者才是新模式中真正的上帝。而過往《反恐精英Online》中的經典角色也將一如既往的過渡到全新模式STUDIO當中，每位玩家仍將通過操縱熟悉的人物，並使用熟悉的槍械來進行戰場建造，並不會出現難以上手操作的情況。不僅有各色各樣的基礎建築方塊，也還有如樹木、草地、汽車、殭屍等不可或缺的地圖元素，尤其穿插在其中的邏輯關係展示部分，更為我們展示了玩家可以基於此創作出何等令人驚奇的全新戰場。

[玩家問卷官方解答 未來規劃首度曝光]

而在開發團隊零距離交流環節，此前官方經由問卷等渠道搜集到的問題將會於此進行解答，諸如雞神添加至歡樂拍賣會的時間、更多免費獲得武器的途徑或方式以及界面改版、全新模式等相關的內容都有一一回應。

除此之外開發團隊還分享了更多有關《反恐精英Online》未來發展方向方面的重磅內容，這些內容在未來的一段時間里都將成為玩家們期待的焦點。

[現場比賽勁爆福利 最後一秒精彩翻盤]

既然是遊戲發佈會，那現場怎麼能少得了由《反恐精英Online》官方運營團隊參與的遊戲比賽？尤其是最後一秒競猜翻盤的瞬間更是讓人熱血沸騰！且不論實力如何，有幸與官方同台競技的玩家都能獲得官方精美禮品。

此次發佈會上的重頭戲為全新模式STUDIO，這不僅是一個支持玩家自行創作且允許其它玩家共同遊玩的全新玩法，還給玩家們帶來無盡的期待！

以上就是《反恐精英Online》5月6日發佈會現場當中的亮點所在，更多精彩內容邀你關注等你發現！

《反恐精英Online》官方網站：//csol.tiancity.com/homepage/v5/

《反恐精英Online》客戶端及補丁下載：//csol.tiancity.com/homepage/article/download/gamedl.html

《反恐精英Online》官方微博：http://weibo.com/csonline http://t.qq.com/fkjyol

《反恐精英Online》官方微信：csonline

5月7日